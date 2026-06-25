هبو النفط إلى مستويات ما قبل الحرب مع انتعاش الملاحة في هرمز وتصاعد الجدل حول اتفاق إيران

هبطت أسعار النفط إلى وضع ما قبل الحرب، واقتربت حركة عبور مضيق هرمز من معدلاتها الطبيعية، وارتفعت شحنات الخام العابرة للمضيق، فيما تسعى واشنطن لحشد دعم خليجي للاتفاق المبدئي مع طهران، وانتقادات أميركية واسعة لترامب بسبب كلفة الحرب...

أسعار النفط تنخفض إلى مستويات ما قبل حرب إيران مع عودة الملاحة في هرمز

انخفضت أسعار النفط، الخميس، إلى مستويات ما قبل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع إعلان الولايات المتحدة اقتراب حركة المرور عبر مضيق هرمز من العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وفي الوقت الذي اختتم ​فيه وزير الخارجية الأميركي جولة في دول الخليج بهدف حشد الدعم لاتفاق مبدئي مع إيران.

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وقال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أمس الأربعاء إن الملاحة عبر المضيق تقترب من مستويات ما ‌قبل الحرب التي بدأت في 28 شباط/ فبراير، مع خروج 20 مليون برميل على الأقل من المضيق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسيطرت إيران فعليا على المضيق الحيوي خلال الحرب، ما أدى إلى تعطيل تدفقات النفط وأثار اضطرابات واسعة النطاق في أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد.

ورغم عودة حركة المرور، قالت طهران إنها ستواصل فرض سيطرتها على المضيق. كما حذّر الحرس الثوري الإيراني، الخميس، السفن من عاقبة عدم الالتزام بالمسارات التي حددتها طهران للمرور عبر هرمز، ووصفها بأنها خطيرة وغير ​مقبولة.

وجاء هذا التحذير بعدما أعلنت سلطنة عُمان عن مسارات ملاحية مؤقتة عبر المضيق، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأظهرت بيانات صادرة عن المنظمة أن 57 سفينة على متنها حوالي 1100 ​بحار عبرت المضيق منذ 23 حزيران/ يونيو، في إطار خطة إجلاء.

وسعى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إلى طمأنة دول الخليج الحليفة التي تشعر بقلق من الاتفاق المبدئي ⁠بين واشنطن وطهران. وقال في كلمة ألقاها في البحرين، مقر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، إن الولايات المتحدة تسعى إلى سلام دائم لا يأتي على حساب أمن المنطقة أو ازدهارها.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بفرض ​رسوم على السفن المارة عبر المضيق، الذي كان يمر منه نحو 20% من إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب.

وقال روبيو لوزراء خارجية دول الخليج: "الحقيقة هي أنه لا يحق لأي دولة على وجه الأرض ​فرض رسوم على استخدام الممرات المائية الدولية، ولن يكون ذلك أبدا شرطا مقبولا في أي اتفاق".

وقال وزير خارجية عُمان، بدر بن حمد البوسعيد، خلال الاجتماع إن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في المستقبل يجب ألا تتضمن رسوم عبور.

ترامب يواجه انتقادات من الجمهوريين

تأتي هذه الجهود الدبلوماسية في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتقادات متزايدة في الداخل بشأن الحرب مع إيران.

وخلال اجتماع مغلق مع أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه، دخل ترامب في مشادة كلامية مع السناتور ​الجمهوري، بيل كاسيدي، وذلك قبل وقت قصير من طلب إدارته من الكونغرس تخصيص عشرات المليارات من الدولارات لتغطية تكاليف الحرب.

وقال عدة جمهوريين مشاركين في الاجتماع المغلق إن ترامب دخل في مشادة كلامية مع كاسيدي، الذي ​أشار إلى أن على الإدارة توضيح الاتفاق الإطاري الذي وقّع عليه الرئيس الأسبوع الماضي، والذي يمنح حوافز مالية لإيران لكنه لا يحقق أيا من الأهداف التي حددها ترامب في بداية الحرب.

وقال كاسيدي للصحافيين: "لا يبدو، على الرغم من أنني لست متأكدا، أن ‌مسار هذه الحرب ⁠يسير في الاتجاه الذي أخبرنا به".

وفي وقت لاحق، حدد قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ موعدا للتصويت في وقت متأخر من الليل، لرفض قرار يدعو إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إيران، في ما بدا أنه محاولة لإرضاء الرئيس.

وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 50 صوتا مؤيدا مقابل 47 رافضا على قرار بشأن صلاحيات الحرب، كان قد مرّ في تصويت إجرائي في أيار/ مايو.

وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التصويت مساء الأربعاء، إن: "هذا التصويت يوجّه إنذارا لإيران"، على الرغم من أنه لا يؤثر في التصويت السابق.

تداعيات حرب إيران تلقي بظلالها على الجمهوريين

تثقل الحرب كاهل ترامب بشدة قبيل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر، التي ستحدد الحزب الحائز على الأغلبية في الكونغرس.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز/ إبسوس" أن 1 ​فقط من كل 4 أميركيين يعتقد أن الحرب كانت ​ضرورية.

وظهرت روايات متضاربة حول بنود الاتفاق، وهو ما ⁠جعل ترامب في مرمى الانتقادات سواء في الداخل أو في الخارج.

وتظل الحوافز المالية لإيران، وعمليات تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، والسيطرة على مضيق هرمز، والحرب الإسرائيلية الموازية في لبنان موضع خلاف يسلّط الضوء على هشاشة الاتفاق.

وينص الاتفاق على إجراء مفاوضات خلال 60 يوما لمعالجة التفاصيل الأكثر تعقيدا، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.

شكوك إقليمية

قوبل اتفاق ​السلام المقترح بالتشكيك من الدول التي تعرضت لهجمات من إيران خلال الحرب، التي ترى أن الاتفاق مفرط في سخائه تجاه طهران، ولا سيّما ​صندوق إعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار، ⁠وإعفائها من بعض العقوبات.

ويخشى حلفاء واشنطن في الخليج من أن يساعد صندوق إعادة الإعمار إيران على إعادة بناء جيشها، كما أن الاتفاق لا يتضمن التفاوض حول قدرات طهران في مجال الصواريخ الباليستية.

وبموجب الاتفاق، يتعين على إيران السماح بحرية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مدة 60 يوما، وقد ألمحت طهران إلى إمكانية فرض رسوم عبور بعد انقضاء تلك المدة.

ووفقا لدبلوماسي مطّلع على المفاوضات، قد تقترح إيران فرض رسوم بيئية وملاحية وأمنية في المحادثات المقبلة مع دول الخليج. وفي المقابل، تعارض واشنطن وحلفاؤها في ⁠الخليج فرض مثل ​هذه الرسوم.

إسرائيل ولبنان يجتمعان في واشنطن

ناقش لبنان وإسرائيل اقتراحا تدعمه الولايات المتحدة يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض الأراضي التي سيطرت ​عليها خلال الحرب، وتسليمها للجيش اللبناني.

وقد نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون كبار، الخميس، حدوث أي انسحاب إسرائيلي من جنوبي لبنان المحتل، وذلك بعدما قال مسؤول أميركي إن إسرائيل سحبت بعض قواتها من المنطقة في بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية.

شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز عند أعلى مستوى منذ بداية حرب إيران

أظهرت بيانات صدرت الخميس، أن شحنات النفط الخام ‌المارة عبر مضيق هرمز ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب، وذلك بعد إعادة فتح المضيق بموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران.

وساهمت المخاوف بشأن المدة التي سيظل فيها المضيق مفتوحا في تعزيز التجارة أيضا.

لكن ​رغم زيادة شحنات النفط وسط طلب قوي، وخاصة في آسيا بعد اضطرابات على مدى شهور، لا يزال عدد السفن ​الإجمالي أقل من المتوسط اليومي البالغ 125 سفينة كانت تعبر المضيق قبل اندلاع الحرب.

وكشف تحليل أجرته ⁠شركة "كبلر" أن 4 ناقلات تحمل 6 ملايين برميل من النفط الخام عبرت المضيق يوم الخميس، بالإضافة إلى 4 ملايين ​برميل أخرى من النفط الخام الإيراني على متن ناقلتين منفصلتين.

وأظهر تحليل الشركة أن حوالي 10.8 مليون برميل من النفط قد شحنت على ​متن 6 ناقلات يوم الأربعاء.

وقالت "كبلر" في تقرير أصدرته هذا الأسبوع: "يعكس هذا الانتعاش قدرة أنظمة التصدير في الخليج على التكيف، وليس عودة تامة إلى مستويات التجارة قبل الصراع".

وقالت شركة "ألايد شيب بروكينغ" في اليونان في تقرير أصدرته هذا الأسبوع: "لا تزال مستويات حركة الملاحة أقل من المعدلات المعتادة تاريخيا، ويواصل ​المشاركون في السوق تقييم مدى استدامة الإطار الحالي".

وأضافت: "قلل الاتفاق، ومدته 60 يوما، من المخاطر المباشرة على الملاحة، لكنه لم يؤدّ إلى ​إزالة الضبابية الجيوسياسية على النطاق الأوسع في المنطقة".

وقال وزير الطاقة الأميركي، كريس، رايت خلال "منتدى رويترز العالمي للطاقة" في نيويورك، الأربعاء، إن ‌حوالي 20 ⁠مليون برميل من النفط الخام خرجت من المضيق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو ما يمثل حوالي 20% من الاستهلاك العالمي، ويشبه المستويات المسجلة في الأيام القليلة الماضية التي أعقبت الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الصراع.

تنفيذ خطة الأمم المتحدة للإجلاء

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان صدر الخميس، إنه المرور الآمن عبر المضيق مقتصر على المسارات التي تحددها ​طهران، وإن مسار الشحن الذي ​أُعلن عنه في الآونة الأخيرة بدون تنسيق مع طهران غير مقبول ويسبّب مخاطر أمنية.

وأضاف أن إيران ستتخذ إجراءات ضد السفن التي لا تمتثل للاشتراطات.

وقالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، الخميس، ​إن ناقلة نفط خام ترفع علم بنما عادت أدراجها اليوم بعد محاولتها عبور المضيق باتجاه ​المياه العمانية، وتلقت ⁠تعليمات بالإبحار عبر المسار الإيراني الشمالي.

وأضافت "أمبري" أن ناقلة منتجات نفطية أخرى ترفع علم بنما تلقت أوامر يوم الأربعاء بتغيير مسارها، والانتظار لحين صدور تعليمات، وذلك بعدما بدأت رحلتها عبر الجانب الإيراني من المضيق.

وأظهرت بيانات المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن خطة ⁠جديدة أطلقتها ​المنظمة هذا الأسبوع لإجلاء مئات السفن العالقة داخل الخليج بسبب الصراع أدت ​إلى مرور حوالي 57 سفينة، على متنها نحو 1100 بحار، عبر المضيق منذ 23 حزيران/ يونيو.

وتقتصر الخطة الطوعية على الإجلاء فقط في مسارين عبر المياه العمانية ​والإيرانية.

وقال ناطق باسم المنظمة يوم الخميس: "يستمر تنفيذ إطار العمل الخاص بالإجلاء وفقا للخطط الموضوعة".