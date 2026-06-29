تصاعد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي: طفرة أسهم الرقائق تقود الأسواق العالمية

خطط الإنفاق الضخمة على الذكاء الاصطناعي رفعت مستويات الاقتراض وأثارت مخاوف بشأن التدفقات النقدية لدى بعض الشركات، ما دفع المستثمرين إلى تفضيل الشركات المستفيدة مباشرة من الطلب على الرقائق...

سجلت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ومكونات الذاكرة مكاسب قوية خلال النصف الأول من 2026، مدفوعة بالطلب المتزايد على البنية التحتية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في وقت تراجعت فيه أسهم عدد من كبرى شركات البرمجيات مع تحول المستثمرين نحو قطاع العتاد.

وأظهرت بيانات بورصة لندن أن أسهم بعض شركات الرقائق تضاعفت عدة مرات منذ بداية العام، ما أسهم في رفع مؤشرات الأسواق، خصوصًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقفز مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 125% خلال النصف الأول من العام، مدعومًا بارتفاع سهم "سامسونغ" 183%، وسهم "إس كيه هاينكس" 310%.

وجاءت هذه المكاسب مع تزايد الطلب على رقائق الذاكرة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وسط منافسة متصاعدة بين الشركات التقنية لتأمين الإمدادات.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع سهم "سانديسك" 780% منذ بداية العام، بينما صعد سهم "ويسترن ديجيتال" 240%، و"مايكرون" 296%، و"سيغيت" 226%، في أداء وصفه محللون بأنه استثنائي مقارنة بالعوائد المعتادة في أسواق الأسهم.

وقال دان كوتسوورث، رئيس الأسواق في منصة "إيه جي بيل"، إن محدودية المعروض مقابل الطلب المرتفع أدت إلى ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة، وهو ما انعكس على أرباح الشركات وأسهمها.

وألقت هذه الزيادات بظلالها على شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ عزت "آبل" رفع أسعار أجهزة "ماك بوك" و"آيباد" إلى ارتفاع كلفة رقائق الذاكرة، كما أفادت تقارير بأنها تسعى للحصول على موافقة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشراء رقائق ذاكرة من الشركة الصينية "سي إكس إم تي".

في المقابل، تعرضت أسهم شركات البرمجيات ومزودي خدمات الذكاء الاصطناعي لضغوط، مع إعادة المستثمرين توجيه استثماراتهم نحو شركات تصنيع الرقائق. وتراجع سهم "مايكروسوفت" 24% منذ بداية العام، مسجلًا أدنى مستوياته خلال عام.

ويرى محللون أن خطط الإنفاق الضخمة على الذكاء الاصطناعي رفعت مستويات الاقتراض وأثارت مخاوف بشأن التدفقات النقدية لدى بعض الشركات، ما دفع المستثمرين إلى تفضيل الشركات المستفيدة مباشرة من الطلب على الرقائق.

ورغم المكاسب الكبيرة، ظهرت في الأيام الأخيرة مؤشرات على تباطؤ موجة الصعود، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح وتحويل استثماراتهم إلى قطاعات أخرى.

وعلى مستوى الأسواق، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني 38% منذ بداية العام، فيما صعد مؤشر "إس آند بي 500" الأميركي 7.4%، بينما حقق مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني مكاسب بلغت 5.8% رغم الضغوط التي تعرض لها خلال فترة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ويتوقع مارك هيفيله، كبير مسؤولي الاستثمار في "يو بي إس" لإدارة الثروات العالمية، استمرار نمو السوق الأميركية خلال العام المقبل، مدعومًا باستمرار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وقوة الاقتصاد الأميركي، والإنفاق المالي العالمي.