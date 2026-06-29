كوريا الجنوبيّة: قواعد تنظيميّة تهدد خزائن العملات الرقمية بالشطب

يأتي تشديد قواعد الإدراج ضمن توجه أوسع للسلطات الكورية الجنوبية لتعزيز الرقابة على قطاع الأصول الرقمية، بما يشمل تنظيم البورصات والعملات المستقرة...

تواجه الشركات الكورية الجنوبية التي تحتفظ بالأصول الرقمية ضمن ميزانياتها العمومية خطر الشطب من سوق "كوسداك"، مع دخول قواعد الإدراج الجديدة حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو 2026، ضمن تشديد تنظيمي يستهدف الشركات ذات القيمة السوقية المنخفضة.

وبموجب التعديلات، سيرتفع الحد الأدنى للقيمة السوقية المطلوبة للإدراج إلى 200 مليار وون كوري (نحو 145 مليون دولار) بحلول نهاية 2026، على أن يرتفع إلى 300 مليار وون (نحو 217 مليون دولار) اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2027.

وتنص القواعد الجديدة على إدراج الشركات التي تهبط قيمتها السوقية دون الحد الأدنى لمدة 30 جلسة تداول متتالية ضمن قائمة المراقبة، مع إمكانية شطبها خلال 90 يومًا إذا لم تستعد المستوى المطلوب لمدة 45 جلسة تداول متتالية.

ويطال التشديد التنظيمي شركات "خزائن الأصول الرقمية" (DAT)، وهي الشركات المدرجة التي تعتمد على الاحتفاظ بالعملات المشفرة، مثل "بيتكوين"، كأصل استراتيجي في ميزانياتها، على غرار نموذج شركة "ستراتيجي" الأميركية، المعروفة سابقًا باسم "مايكروستراتيجي"، وشركة "ميتابلانيت" اليابانية.

وتعد شركة "بيتبلانيت" أبرز الأمثلة في كوريا الجنوبية، بعدما تأسست في تموز/يوليو 2025 عقب استحواذ تحالف استثماري تقوده شركتا "آسيا ستراتيجي" و"سورا فنتشرز" على شركة "SGA" المدرجة في "كوسداك". وتمتلك الشركة حاليًا 300 عملة بيتكوين، وتستهدف رفع حيازتها إلى 10000 عملة على المدى الطويل.

كما وسعت "بيتبلانيت" أنشطتها التشغيلية عبر توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أنتالفا" المدرجة في بورصة "ناسداك"، لنشر معدات تعدين بيتكوين بقيمة تقارب 15 مليار وون (نحو 10.8 ملايين دولار) في سلطنة عُمان وباراغواي، إلى جانب خطط لإنشاء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي.

ويأتي تشديد قواعد الإدراج ضمن توجه أوسع للسلطات الكورية الجنوبية لتعزيز الرقابة على قطاع الأصول الرقمية، بما يشمل تنظيم البورصات والعملات المستقرة، في وقت تواصل فيه الشركات المدرجة اختبار نماذج أعمال تعتمد على الاحتفاظ بالعملات المشفرة ضمن أصولها.