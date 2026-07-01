ترامب حقق 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة خلال 2025

يواجه ترامب انتقادات متكررة بسبب استثماراته في قطاع العملات المشفرة أثناء وجوده في البيت الأبيض، إلى جانب قرارات اتخذتها إدارته لتخفيف القيود التنظيمية على القطاع، وهو ما يرى منتقدون أنه ساهم في ارتفاع أسعار الأصول الرقمية...

كشفت وثائق الإفصاح المالي الصادرة عن المكتب الأميركي لأخلاقيات الحكومة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حقق نحو 1.2 مليار دولار من أنشطته المرتبطة بالعملات المشفرة خلال عام 2025، في وقت تواصل فيه استثماراته في هذا القطاع إثارة اتهامات بتضارب المصالح.

وتضمّنت الوثائق، التي تمتد على أكثر من 900 صفحة، إيرادات بنحو 550 مليون دولار من ارتباط ترامب بشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها في أيلول/سبتمبر 2024 أبناؤه إلى جانب نجل المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

كما أظهرت الوثائق أن ترامب حصل على 635 مليون دولار من عوائد ترخيص مرتبطة بالعملة المشفرة "TRUMP$"، التي طُرحت قبل ساعات من مراسم تنصيبه في كانون الثاني/يناير 2025.

ووفقًا لمجلة "فوربس"، أسهمت استثمارات ترامب في العملات المشفرة في رفع صافي ثروته من 2.3 مليار دولار عام 2024 إلى نحو 6.5 مليارات دولار في عام 2026.

ويواجه ترامب انتقادات متكررة بسبب استثماراته في قطاع العملات المشفرة أثناء وجوده في البيت الأبيض، إلى جانب قرارات اتخذتها إدارته لتخفيف القيود التنظيمية على القطاع، وهو ما يرى منتقدون أنه ساهم في ارتفاع أسعار الأصول الرقمية.

في المقابل، نفى البيت الأبيض وجود أي تضارب للمصالح، وقالت نائبة المتحدثة باسمه آنا كيلي إن الرئيس وأفراد عائلته "لم ينخرطوا قط، ولن ينخرطوا أبدًا، في أي تضارب مصالح"، مؤكدة أن سياسات الإدارة تهدف إلى جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات الرقمية في العالم".

وأظهرت الإفصاحات أيضًا أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب حققت أكثر من 10 ملايين دولار من وثائقي أنتجته شركة "أمازون" عنها، إضافة إلى أكثر من 500 ألف دولار من مبيعات كتابها "ميلانيا".

وتشير الوثائق إلى أن شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" جمعت 550 مليون دولار من الطرح الأولي لعملتها "WLFI"، قبل أن تتراجع قيمة العملة من 46 سنتًا عند بدء تداولها في أيلول/سبتمبر 2025 إلى نحو ستة سنتات حاليًا.

كما حصل ترامب وأبناؤه الثلاثة، عبر شركة "دي تي ماركس ديفي"، على 22.5 مليار وحدة إضافية من عملة "WLFI"، تُقدَّر قيمتها الحالية بنحو 1.3 مليار دولار.

وفي نيسان/أبريل 2025، أطلقت الشركة عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأميركي، فيما حقق ترامب أيضًا ملايين الدولارات من استثمارات في شركات مدرجة تعمل في قطاع العملات المشفرة، بينها منصة "كوين بايس"، إلى جانب عائدات من منتجات تحمل علامته التجارية، مثل الملابس وملصقات السيارات، وأكثر من 208 آلاف دولار من مبيعات نسخ الإنجيل التي روّج لها بالتعاون مع مغني موسيقى الكانتري لي غرينوود.

وتدار أصول ترامب عبر صندوق ائتماني يشرف عليه نجله دونالد ترامب جونيور، إلا أن النظام الأساسي للصندوق يسمح بحلّه في أي وقت، ما يتيح للرئيس استعادة السيطرة المباشرة على أصوله بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2029.

كما أظهرت وثائق الإفصاح أن نائب الرئيس جاي دي فانس حقق عائدات تراوحت بين مليون وخمسة ملايين دولار من مبيعات مذكراته "هيلبيلي إيليجي"، الصادرة عام 2016.