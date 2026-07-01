"بتكوين" تتراجع مع تصاعد التوترات وترقب مهلة ترامب لإيران

رغم الضغوط، أظهرت بتكوين بعض الصمود مدعومة باستمرار تدفقات الاستثمار إلى الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بها في الولايات المتحدة...

تراجعت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الرئيسية، الثلاثاء، متأثرة بحالة الحذر التي تسيطر على الأسواق العالمية مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران، قبل أن تقلص العملة الأكبر خسائرها خلال التداولات.

وانخفضت بتكوين بما يصل إلى 2.2% لتلامس نحو 69170 دولارًا، بعدما كانت قد تجاوزت مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ آذار/مارس في جلسة اليوم السابق، فيما هبطت إيثريوم بنحو 2.8% قبل أن تعوض جزءًا من خسائرها.

وجاء التراجع بالتزامن مع تقلبات في الأسواق العالمية، في ظل ترقب المستثمرين للتطورات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب على إيران بإيران، بينما بقيت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" مستقرة إلى حد كبير.

وقالت راشيل لوكاس، المحللة في شركة "BTC Markets"، إن النظرة قصيرة ومتوسطة الأجل لبتكوين لا تزال تميل إلى السلبية، موضحة أن السوق يعيش حالة ترقب، إذ يفتقر المشترون إلى الزخم اللازم لاختراق مستويات المقاومة، في حين لم يتمكن البائعون من كسر مستويات الدعم بصورة حاسمة.

ومنذ اندلاع التوترات، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، بينما حافظ الذهب على استقرار نسبي رغم تراجعه مقارنة ببداية الأزمة.

ورغم الضغوط، أظهرت بتكوين بعض الصمود مدعومة باستمرار تدفقات الاستثمار إلى الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بها في الولايات المتحدة، والتي استقطبت 471.3 مليون دولار في جلسة الاثنين، بعد تدفقات بلغت 22.3 مليون دولار خلال الأسبوع السابق.

واستقر تداول بتكوين داخل نطاق يتراوح بين 65 ألفًا و75 ألف دولار منذ مطلع آذار/مارس، فيما يترقب المستثمرون عاملين رئيسيين قد يدعمان السوق خلال الفترة المقبلة، هما أي تهدئة دائمة للتوترات الجيوسياسية، وإقرار تشريعات أميركية جديدة لتنظيم سوق الأصول الرقمية، من بينها مشروع "قانون الوضوح".