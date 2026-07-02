تراجع النفط واستقرار الدولار... والذهب يواصل مكاسبه

تراجعت أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، في وقت عززت فيه مؤشرات على زيادة الإنتاج المرتقبة من تحالف "أوبك+" الضغوط على السوق، وسط ترقب المستثمرين لما ستسفر عنه التطورات الجيوسياسية خلال الأيام المقبلة.

تواصلت الضغوط على أسواق الطاقة والمعادن والعملات، إذ انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي عقب انتهاء المحادثات الأميركية الإيرانية في الدوحة، وسط ترقب المستثمرين لاحتمالات زيادة الإمدادات في الأسواق.

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في المقابل، واصل الذهب تحقيق المكاسب مدعومًا بصدور بيانات أظهرت تباطؤًا في سوق العمل الأميركية، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تزايد التوقعات بشأن توجهات السياسة النقدية.

أما الدولار، فقد استقر أمام سلة العملات الرئيسية مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية، بينما تتجه الأنظار أيضًا إلى اليابان وسط توقعات بإمكانية تدخل السلطات لدعم الين إذا استمرت الضغوط على العملة.

النفط يواصل خسائره لليوم الثالث

واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثالث على التوالي، اليوم الخميس، متأثرة بإعلان قطر إحراز تقدم في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ركزت على أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لتصدير النفط.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن المباحثات شهدت "تقدما إيجابيا" بشأن القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد خلال شهر يونيو، لكنها أكدت في الوقت ذاته عدم التوصل إلى مؤشرات تدل على اقتراب اتفاق سلام دائم بين الجانبين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.1% إلى 70.80 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.2% إلى 67.74 دولارا للبرميل، بعدما سجل الخامان في الجلسة السابقة أدنى مستوياتهما في أربعة أشهر.

وبحسب مصادر مطلعة، ناقش المفاوضون الأميركيون والإيرانيون على مدار يومين في الدوحة قضايا تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، في وقت بدأت فيه حركة ناقلات النفط عبر المضيق بالتعافي تدريجيا عقب التوترات العسكرية الأخيرة.

ويرى محللون أن استمرار تدفق النفط عبر المضيق وتزايد التوقعات بحدوث فائض في المعروض يضغطان على الأسعار، لا سيما مع ترقب اجتماع تحالف "أوبك+" الأحد المقبل، والذي يُرجح أن يشهد إقرار زيادة جديدة في الإنتاج اعتبارًا من أغسطس المقبل بنحو 188 ألف برميل يوميا.

وأشارت الخارجية القطرية إلى أن موعد الجولة المقبلة من المحادثات سيُحدد في أقرب وقت ممكن، بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق في التاسع من يوليو.

الذهب يواصل مكاسبه بدعم من بيانات التوظيف وتراجع النفط

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، اليوم الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مدعومة ببيانات توظيف أميركية جاءت أضعف من المتوقع، إلى جانب تراجع أسعار النفط، ما عزز الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 4063.56 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أمس الأربعاء 4114.99 دولارًا، وهو أعلى مستوى يسجله منذ 23 يونيو/حزيران. وفي المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.2% إلى 4075.60 دولارًا للأوقية.

كما سجلت المعادن النفيسة الأخرى أداء إيجابيا، إذ ارتفعت الفضة بنسبة 1% إلى 59.76 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1583.05 دولارا، فيما زاد البلاديوم بنسبة 1.1% ليبلغ 1223.80 دولارا للأوقية.

الدولار مستقر بانتظار بيانات وظائف أميركية

استقر الدولار اليوم الخميس في ظل ترقب الأسواق لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، في حين أبقى هبوط الين إلى أدنى مستوياته منذ 40 ​عاما مقابل الدولار وتراجع التداولات قبيل عطلة رسمية في الولايات المتحدة المتداولين ‌في حالة تأهب لاحتمالات التدخل لدعم العملة اليابانية.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو، تراجعا طفيفا بلغ 0.02 بالمئة إلى 101.38.

ومن المتوقع وفقا لخبراء ​اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن تظهر البيانات التي ستنشر اليوم الخميس أن ​أرباب الأعمال في الولايات المتحدة أضافوا 110 آلاف وظيفة في يونيو حزيران، ⁠مع بقاء معدل البطالة ثابتا عند 4.3 بالمئة.

وقال كيفن وارش رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ​المركزي الأميركي) إن توقعات التضخم ومخاطر الأسعار تراجعت في الأسابيع الماضية.

وقال أكيهيكو ​يوكو كبير المحللين لدى بنك ميتسوبيشي يو.إف.جي في مذكرة "إذا تجاوزت بيانات الوظائف توقعات السوق، فربما يرتفع الدولار بوتيرة أسرع".

ويستمد الدولار قوته من تزايد التوقعات برفع المركزي الأميركي لأسعار الفائدة هذا العام. وعززت متانة سوق ​العمل كذلك من توقعات النمو في الولايات المتحدة، بعد أن فاقت مكاسب الوظائف التوقعات ​خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ومن بين العوامل الذي تدعم الدولار أيضا التوسع في تبني تقنيات الذكاء ‌الاصطناعي التي ⁠ساعدت في جذب رأس المال إلى الأصول الأميركية.