ترامب: لم أكن مطلعًا على تفاصيل استثماراتي في العملات المشفرة

قال ترامب إنه لا يتدخل في إدارة استثماراته ولا يتواصل مع القائمين عليها، مضيفًا أنه ترك هذه المهمة لشركات استثمار كبرى...

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يكن على علم بحجم استثماراته في الأصول الرقمية، مؤكدًا أنه لا يرى أي مخالفة قانونية في تعاملات شركات عائلته، وذلك بعدما أظهرت إفصاحات مالية تحقيقه إيرادات كبيرة من أنشطة مرتبطة بالعملات المشفرة خلال عام 2025.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، أوضح ترامب أنه كان بإمكانه معرفة تفاصيل هذه الاستثمارات، لكنه لم يكن مطلعًا عليها، مشيرًا إلى أنه سلّم إدارة أعماله التجارية إلى اثنين من أبنائه.

وأظهرت الإفصاحات المالية الصادرة هذا الأسبوع أن ترامب حقق دخلًا لا يقل عن 1.4 مليار دولار من شركات وأنشطة مرتبطة بالعملات المشفرة وعملات الميم.

وشملت الإيرادات نحو 594 مليون دولار من شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي شارك في تأسيسها مع أبنائه، ونحو 636 مليون دولار من أنشطة مرتبطة بعملات الميم، إضافة إلى نحو 197 مليون دولار من بيع حصة في شركة "ستايبل كوين هولدنغ".

وردًا على الانتقادات بشأن تضارب المصالح، قال ترامب إن "لا يوجد أي شيء غير قانوني" في هذه التعاملات، مشددًا على أن هدفه يتمثل في تعزيز ريادة الولايات المتحدة في قطاع العملات المشفرة.

وكان ترامب قد انتقل من التشكيك في العملات المشفرة إلى دعمها خلال حملته الانتخابية عام 2024، قبل أن يتبنى، عقب عودته إلى البيت الأبيض، سياسات وتشريعات اعتبرها القطاع داعمة لنمو صناعة الأصول الرقمية.

وأثارت الإفصاحات المالية مخاوف منتقديه، الذين يرون أن احتفاظه بأصوله المالية أثناء توليه الرئاسة قد يفتح الباب أمام تضارب المصالح، فيما نفى البيت الأبيض هذه الاتهامات، مؤكدًا أن إدارة استثمارات الرئيس تتم بصورة منفصلة.

وقال ترامب إنه لا يتدخل في إدارة استثماراته ولا يتواصل مع القائمين عليها، مضيفًا أنه ترك هذه المهمة لشركات استثمار كبرى. كما علّق على التقارير التي تحدثت عن امتلاكه أسهمًا في شركة "إنفيديا"، معتبرًا أن حصته صغيرة وتندرج ضمن استثمارات تديرها مؤسسات مالية كبرى.