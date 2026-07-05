أوبك بلاس يتفق مبدئيًا على زيادة إنتاج النفط

مصادر مطلعة قالت إن تحالف أوبك بلاس اتفق مبدئيًا على رفع حصص الإنتاج في آب/ أغسطس بالوتيرة نفسها، في ظل تراجع الأسعار وتعافي الشحن تدريجيًا عبر مضيق هرمز.

اتفق تحالف أوبك بلاس مبدئيًا على رفع حصص إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميًا في آب/ أغسطس المقبل، قبيل اجتماع تعقده السعودية وروسيا وخمس دول أخرى في التحالف، اليوم الأحد، عبر الإنترنت، في ظل استمرار تداعيات الحرب على إيران على إنتاج دول الخليج وصادراتها النفطية.

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وبحسب وكالة "رويترز"، أفاد مصدر مطلع على مفاوضات أوبك بلاس بأن المجموعة اتفقت مبدئيًا على الزيادة، وهي الوتيرة نفسها التي اعتمدت في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو. وذكر مصدران آخران للوكالة أنه من المرجح الموافقة على هذه الزيادة خلال اجتماع اليوم، ما سيؤدي إلى زيادة المعروض في وقت تتراجع فيه أسعار النفط على خلفية إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت، قبل الاجتماع، عن المحلل في مصرف "يو بي إس" السويسري، جوفاني ستونوفو، ترجيحه أن يواصل تحالف أوبك بلاس رفع الإنتاج "بالوتيرة نفسها" التي اعتمدها خلال الأشهر الماضية، متوقعًا زيادة قدرها 188 ألف برميل يوميًا.

وأضاف ستونوفو أن الإنتاج الفعلي لا يزال، في الوقت الراهن، "على الأرجح دون الأهداف التي حددها التحالف".

وزادت سبع دول رئيسية في تحالف أوبك بلاس، الذي يضم منظمة أوبك ودولًا منتجة حليفة بينها روسيا، حصص إنتاجها بين نيسان/ أبريل وتموز/ يوليو بنحو 800 ألف برميل يوميًا. غير أن الحرب على إيران تسببت بانخفاض حاد في الإنتاج لدى أعضاء رئيسيين في التحالف.

وتشير بيانات أوبك إلى أن إنتاج أوبك بلاس انخفض إلى 33.13 مليون برميل يوميًا في أيار/ مايو، بعدما كان 42.77 مليون برميل يوميًا في شباط/ فبراير.

وكانت دول خليجية قد اضطرت إلى خفض إنتاجها بعد إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب على إيران، ما أدى إلى توقف صادراتها النفطية لعدة أشهر. وبين الربع الأول من العام 2026 وشهر أيار/ مايو، انخفض الإنتاج الإجمالي للسعودية والعراق والكويت، وهي ثلاث من الدول السبع التي ترفع حصصها، بنحو ستة ملايين برميل يوميًا، بحسب بيانات منظمة أوبك.

وفي 17 حزيران/ يونيو، وقعت طهران وواشنطن مذكرة تفاهم تعهدتا فيها بإزالة العقبات أمام حركة الملاحة في مضيق هرمز، خلال المحادثات التي تلت التوقيع.

ومنذ توقيع التفاهم، بدأت حركة الملاحة البحرية تظهر مؤشرات على التعافي، فيما عادت أسعار النفط إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت قائمة قبل الحرب. وجاء ذلك تحت ضغط تراجع الواردات الصينية، وزيادة الصادرات من منتجين خارج الشرق الأوسط، وسحب كميات قياسية من المخزون الإستراتيجي بتنسيق وكالة الطاقة الدولية، إلى جانب مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية التي هدأت المخاوف بشأن الإمدادات.

وبلغ سعر خام برنت في نهاية تعاملات الجمعة 71.94 دولارًا للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.78 دولارًا للبرميل.

وقال محللون في "كومرتس بنك" لوكالة "رويترز"، الجمعة، إن آمال المستثمرين في فتح مضيق هرمز بالكامل تصاعدت بفعل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكتب محللون في مجموعة "سيتي" المصرفية أن "عملية التفاوض لإبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال هشة، لكنها مستمرة في الوقت الحالي، بينما تظل مسألة رسوم عبور مضيق هرمز وإدارته موضع خلاف". وأضافوا: "نتوقع أن تصمد مذكرة التفاهم، ليس لأن الثقة ظهرت فجأة، بل لأن دوافع نقضها ضعيفة بالنسبة للطرفين".

واستؤنفت بعض عمليات الشحن عبر مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأولي بين إيران والولايات المتحدة، لكن مستويات الضبابية لا تزال مرتفعة بعد تبادل البلدين ضربات في مطلع الأسبوع، عقب هجوم إيراني على سفينة شحن.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، نقلًا عن مسؤول أميركي، قد تكون إمدادات النفط العابرة عبر مضيق هرمز قد تجاوزت عشرة ملايين برميل يوميًا. غير أن المحلل في مصرف "ساكسو بنك"، أولي هانسن، أوضح أن النفط الذي يعبر المضيق حاليًا كان مخزنًا في ناقلات أو في مرافق تخزين، مشيرًا إلى أن "استئناف الإنتاج المتوقف يستغرق وقتًا".

وقال هانسن لوكالة "فرانس برس" إنه "إذا واصلت حركة الملاحة استعادة وتيرتها الطبيعية، فمن المرجح أن يشهد تموز/ يوليو تحسنًا، على أن يتسارع هذا التعافي على الأرجح خلال آب/ أغسطس".

ومع توقعات بإمكان شحن المزيد من النفط، تعمل دول الخليج على زيادة الإنتاج. وأظهر مسح أجرته "رويترز" أن إنتاج النفط في منظمة أوبك ارتفع في حزيران/ يونيو 3.3 ملايين برميل يوميًا، ليصل إلى 19.43 مليون برميل يوميًا مقارنة بالشهر السابق. وتستثني هذه الأرقام الإمارات، التي انسحبت من أوبك اعتبارًا من أول أيار/ مايو.

وأظهرت بيانات شركة "كبلر"، الجمعة، أن إجمالي صادرات الخام والمكثفات من السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران ارتفع في حزيران/ يونيو بأكثر من 3.5 ملايين برميل يوميًا مقارنة بأيار/ مايو، ليصل إلى 10.07 ملايين برميل يوميًا.

وقالت شركة "فورتكسا"، المتخصصة في تحليل حركة البضائع، إن تقديراتها تشير إلى أن التدفقات في حزيران/ يونيو بلغت 10.2 ملايين برميل يوميًا، بعدما كانت سبعة ملايين برميل يوميًا في أيار/ مايو، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوى 16.5 مليون برميل يوميًا المسجل قبل عام.

في المقابل، يرى محللون أن زيادة الإنتاج قد تضع الأسعار تحت ضغط في مرحلة لاحقة. وقال المحلل في شركة "ريستاد إنرجي"، خورخي ليون، إن "الجميع يتوقع فائضًا في الإنتاج العام المقبل".

وقد يساعد إعادة بناء المخزونات، التي سحبت منها دول عدة خلال الحرب، في استيعاب الإمدادات الإضافية في المرحلة الأولى. لكن المنتجين قد يواجهون لاحقًا ضغوطًا قوية تدفع أسعار النفط إلى الانخفاض.

وسيكون على تحالف أوبك بلاس، الذي يواجه تداعيات انسحاب الإمارات منه في أيار/ مايو الماضي، إدارة تراجع الأسعار في وقت يسعى فيه عدد من أعضائه إلى زيادة الإنتاج.

وطالب العراق، على وجه الخصوص، منظمة أوبك بزيادة حصته الإنتاجية لتعويض تراجع الإنتاج خلال الحرب على إيران، بحسب ما أعلنت وزارة النفط العراقية في أواخر حزيران/ يونيو.

غير أن هانسن اعتبر أن الحاجة إلى حصة أعلى "ليست ملحة"، لأن مستويات الإنتاج لا تزال بعيدة عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب. وأضاف أنه "قد يُنظر في الطلب العراقي خلال مراجعة القدرات الإنتاجية لعام 2027، التي ستُبحث خلالها مستويات الإنتاج الأساسية" للدول الأعضاء.

ومن المقرر أن يعيد تحالف أوبك بلاس، في نهاية العام، تقييم حصص الدول الأعضاء استنادًا إلى قدراتها الإنتاجية، وهي مسألة قد تثير خلافات داخل التحالف. وتضم المجموعة الرئيسية في التحالف كلًا من السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.