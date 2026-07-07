النفط يرتفع والذهب يتراجع وسط ترقب الأسواق

واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب محدودة مع موازنة الأسواق بين توقعات زيادة المعروض العالمي واستمرار الضبابية الجيوسياسية، فيما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة تحدد اتجاهات السوق خلال الأشهر المقبلة.

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم مع تركيز الأسواق على توقعات نمو الإمدادات العالمية وآفاق الطلب خلال الفترة المقبلة، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم تأثير التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على توازن السوق واتجاهات الأسعار.

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انخفضت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بحثا عن مؤشرات بشأن المسار المتوقع للسياسة النقدية وأسعار الفائدة، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في تحركات المعدن النفيس.

النفط يرتفع وسط ترقب نمو الإمدادات وآفاق الطلب

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، لكن مكاسبها بقيت محدودة مع تحول اهتمام المستثمرين من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى توقعات زيادة الإمدادات العالمية وآفاق الطلب خلال الفترة المقبلة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.39% إلى 72.29 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.26% إلى 68.84 دولارا للبرميل، بعدما أنهى الخامان جلسة الإثنين عند مستويات قريبة من تلك التي سبقت الحرب على إيران.

ويرى محللون أن تعافي الإمدادات ساهم في تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية، إلا أن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع الهدنة القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التصريحات المتشددة من الجانبين واحتمال تجدد التوتر.

كما يراقب المستثمرون مسار المحادثات بين واشنطن وطهران، لما لها من تأثير مباشر على أمن الملاحة في مضيق هرمز وتدفقات النفط الخليجية إلى الأسواق العالمية.

وفي جانب الإمدادات، أظهرت تقديرات أن الإمارات رفعت إنتاجها من النفط إلى أكثر من 3.8 مليون برميل يومياً خلال يونيو، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، وذلك بعد انسحابها من تحالف «أوبك+» في مايو.

كذلك اتفقت دول تحالف أوبك+، بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا، على زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس، بعد زيادات مماثلة في شهري يونيو ويوليو.

الذهب يتراجع وسط ترقب محضر الفيدرالي الأميركي

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعدما لامست في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين، مع ترقب المستثمرين صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بحثا عن مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية بقيادة المحافظ الجديد كيفن وارش.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4148.59 دولارا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.2% إلى 4160.20 دولارا. ومن المقرر أن يصدر، الأربعاء، محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي عقد يومي 16 و17 يونيو.

وتتابع الأسواق أيضا تطورات الاقتصاد الأميركي، بعدما أظهرت بيانات يونيو تباطؤ نشاط قطاع الخدمات، في حين أظهر سوق العمل مؤشرات على الاستقرار مع تعافي التوظيف عقب ثلاثة أشهر من الانكماش.

ورغم تسجيل المعدن النفيس مكاسب خلال الجلسة الماضية، مدعوماً بتراجع المخاوف التضخمية عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى بيانات وظائف أميركية جاءت أضعف من المتوقع، فإن الذهب لا يزال منخفضاً بأكثر من 25% مقارنة بمستوياته القياسية المسجلة في وقت سابق من العام.

وفي الوقت نفسه، تشير توقعات الأسواق إلى احتمال يقارب 57% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما يواصل الضغط على أسعار المعدن الأصفر.

كما سجلت المعادن النفيسة الأخرى تراجعا، إذ انخفضت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم خلال التعاملات، متأثرة بحالة الترقب السائدة في الأسواق العالمية.