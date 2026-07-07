دراسة: تراجع المواليد قد يدعم النمو الاقتصادي عبر التكنولوجيا

بحسب الدراسة، يدفع تقلص القوة العاملة الشركات والعمال إلى توسيع استخدام التكنولوجيا، بما يرفع إنتاجية العامل ويعوض جزءًا كبيرًا من آثار تراجع عدد السكان...

خلصت دراسة اقتصادية حديثة إلى أن شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد قد يدعمان النمو الاقتصادي، خلافًا للتوقعات التي تربط تراجع عدد السكان بتباطؤ الإنتاج والابتكار.

وأعد الدراسة دارون عجم أوغلو، الحائز على جائزة "نوبل" في الاقتصاد عام 2024، بالاشتراك مع ديفيد أوتور وكيلان بيرن وأندرو سكوت، ونشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

وبحسب الدراسة، يدفع تقلص القوة العاملة الشركات والعمال إلى توسيع استخدام التكنولوجيا، بما يرفع إنتاجية العامل ويعوض جزءًا كبيرًا من آثار تراجع عدد السكان.

وأشار الباحثون إلى أن انخفاض الخصوبة وشيخوخة السكان ارتبطا تاريخيًا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل، من دون تسجيل أثر سلبي واضح في إجمالي الناتج المحلي.

ووجدت الدراسة أن معدل المواليد انخفض عالميًا خلال العقود السبعة الماضية، من 3.78 مولود لكل 100 شخص عام 1950 إلى 1.71 مولود في العام الماضي.

وربط الباحثون كل تراجع بمقدار نقطة مئوية واحدة في معدل المواليد بزيادة تبلغ 26.8% في الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل، إلى جانب ارتفاع الإنتاجية الكلية وزيادة رأس المال والتحول نحو صادرات الصناعات عالية التقنية.

كما سجلت الدول التي تشهد انخفاضًا في معدلات المواليد زيادة في براءات الاختراع المرتبطة بالتقنيات الموفرة للعمالة، وهو ما اعتبرته الدراسة عاملًا رئيسيًا في تفسير العلاقة بين تراجع المواليد وتحسن النمو.

وفي الولايات المتحدة، ظهر هذا المسار من خلال انتقال العمال إلى قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وارتفاع الابتكارات التي تقلل الاعتماد على اليد العاملة.

واختبر الباحثون تفسيرات أخرى، بينها زيادة مشاركة النساء في سوق العمل والتحول من الزراعة إلى الصناعة، لكنهم لم يجدوا أدلة على أن هذه العوامل تفسر بصورة جوهرية ارتفاع الإنتاجية في الدول ذات معدلات المواليد المنخفضة.