النفط يتجه لمكاسب أسبوعية وسط مخاوف بشأن الإمدادات

صعود أسعار النفط نحو مكاسب أسبوعية نتيجة تجدد القتال واضطراب حركة الشحن في مضيق هرمز، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات، بينما حدت تصريحات الرئيس الأميركي التي استبعدت اندلاع حرب شاملة وتجنب استهداف منشآت الطاقة من اتجاه الارتفاع.

ارتفعت أسعار النفط قليلا، اليوم الجمعة، متجهة صوب مكاسب أسبوعية مع تجدد المخاوف من انقطاع إمدادات الشرق الأوسط، بعد أن أدى تجدد القتال بين الولايات المتحدة ​وإيران هذا الأسبوع إلى اضطراب حركة الشحن في مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 03:19 بتوقيت غرينتش، صعدت ‌العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.05 بالمئة إلى 76.34 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات، أو 0.10 بالمئة إلى 72.15 دولار.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب بستة في المئة والخام الأميركي، خمسة بالمئة.

وقالت مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" المتخصصة ​في تحليل أسواق النفط، فاندانا هاري، إن "الأسعار تراجعت عن مستويات منتصف الأسبوع، لكن لا تزال هناك ​علاوة مخاطر كبيرة مع توقف شبه تام لحركة المرور عبر مضيق هرمز ⁠من دون مؤشرات واضحة على متى يمكن استئناف العمل بشكل طبيعي".

وأضافت هاري "مع ذلك، يبدو أن ​ثقة السوق في عودة الولايات المتحدة وإيران إلى المسار الدبلوماسي لحل هذه المسألة تحد من ​اتجاه الصعود".

وشنت القوات المسلحة الإيرانية هجمات على بنى تحتية عسكرية أميركية في دول بالخليج، أمس الخميس، عقب ضربات أميركية على مناطق ساحلية في جنوب وشرق إيران، مما زاد من الضغط على وقف إطلاق النار ​الذي تسنى التوصل إليه قبل ثلاثة أسابيع.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات متعددة في ​مناطق بجنوب إيران، منها بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية.

وتجدد القتال في اليوم الذي ووري فيه جثمان المرشد ‌الإيراني الأعلى، علي خامنئي، الثرى، بعد أسبوع شهد مراسم تشييع حاشدة. وقُتل خامنئي في اليوم الأول من الحرب في 28 شباط/ فبراير.

وتسبب تجدد القتال في تأخير إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، الذي كان يمر عبره نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز ​قبل الحرب.

ووفقا لبيانات تتبع ​السفن، توقفت حركة ⁠الناقلات عبر المضيق بشكل شبه كامل أمس مع تقييم مالكي السفن للمخاطر الناجمة عن أحدث الضربات والتي بدأت بعد أن استهدفت إيران سفينة ​قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال، كانت تغادر الممر المائي بالقرب من ​عمان.

ومع ذلك، ⁠قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنه يستبعد اندلاع حرب شاملة من جديد، وإن "أي شيء يحدث، سينتهي بسرعة كبيرة".

وقال كبير محللي السلع لدى بنك "إيه.إن.زد"، دانيال هاينز، إنه "على الرغم من تصعيد ⁠الولايات ​المتحدة لهجماتها على المواقع العسكرية في إيران، فقد استمدت ​السوق بعض الطمأنينة من قرار إدارة ترامب تجنب استهداف البنية التحتية الإيرانية للطاقة".

وأضاف هاينز "ساعد في ذلك تصريحات الرئيس ترامب، ​الذي استبعد العودة إلى صراع شامل".