"غولدمان ساكس": صفقات تجارة الفائدة تبلغ أعلى مستويات منذ أكثر من 20 عامًا

بحسب بيانات أوردتها "بلومبرغ"، حققت صفقات تجارة الفائدة في عملات مجموعة العشر عائدًا يقارب 8% منذ بداية العام، متفوقة على أداء السندات العالمية والذهب و"بتكوين"، وإن ظلت أقل من عوائد أسواق الأسهم...

رجح بنك "غولدمان ساكس" أن تشهد صفقات "تجارة الفائدة" واحدة من أقوى الفترات الداعمة لها منذ أكثر من عقدين، في ظل اتساع فروق أسعار الفائدة بين الاقتصادات المتقدمة واستمرار انخفاض تقلبات أسواق العملات.

وقال استراتيجي البنك، ستيوارت جينكينز، إن الرهان على هذه الاستراتيجية في عملات مجموعة العشر بات الأكثر جاذبية منذ عام 2000 تقريبًا، مشيرًا إلى أن البنك يفضل خلال الأشهر المقبلة تمويل هذه الصفقات باستخدام الين الياباني أو الفرنك السويسري أو اليورو، عبر الاقتراض بعملات منخفضة العائد والاستثمار في عملات تحقق عوائد أعلى.

وأوضح "غولدمان ساكس" أن استقرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة ومتباينة بين الاقتصادات الكبرى خلق فروق عوائد واسعة، بالتزامن مع تراجع تقلبات أسعار الصرف إلى مستويات تاريخية منخفضة، وهو ما عزز أداء هذه الاستراتيجية.

وبحسب بيانات أوردتها "بلومبرغ"، حققت صفقات تجارة الفائدة في عملات مجموعة العشر عائدًا يقارب 8% منذ بداية العام، متفوقة على أداء السندات العالمية والذهب و"بتكوين"، وإن ظلت أقل من عوائد أسواق الأسهم.

وأشار جينكينز إلى أن محدودية التوقعات بإجراء تغييرات كبيرة في سياسات البنوك المركزية، إلى جانب انخفاض تقلبات أسعار الفائدة والعملات، وفرت بيئة مواتية لتحقيق عوائد مرتفعة مع مستويات أقل من المخاطر المعتادة.

وتعتمد استراتيجية تجارة الفائدة على الاقتراض بعملات منخفضة الفائدة للاستثمار في أخرى ذات عائد أعلى، وهي من أكثر الاستراتيجيات استخدامًا في سوق العملات العالمية، لكنها تظل معرضة لخسائر كبيرة في حال حدوث تقلبات حادة أو تحركات مفاجئة في أسعار الصرف، ما قد يدفع المستثمرين إلى إغلاق مراكزهم بسرعة.

وفي المقابل، حذر بنك "باركليز" من أن انخفاض التقلبات الحالية لا يتماشى مع ارتفاع حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن احتمالات ارتفاع تقلبات أسواق العملات تبدو أكبر من احتمالات استمرار تراجعها.

وتظل فروق أسعار الفائدة بين الاقتصادات الكبرى داعمة لهذه الصفقات، إذ تتجاوز عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين 4%، مقابل نحو 2.6% في ألمانيا، و1.4% في اليابان، ونحو 0.1% في سويسرا.

ويرى "غولدمان ساكس" أن الين الياباني يظل من أبرز عملات التمويل على المدى الطويل، رغم تداوله قرب أدنى مستوياته أمام الدولار منذ أربعة عقود، متوقعًا استمرار ضعفه ما لم تتغير الظروف الاقتصادية الكلية.

كما أوصى البنك بعدد من المراكز الاستثمارية، من بينها شراء الدولار مقابل الكرونة السويدية، وشراء اليورو مقابل الفرنك السويسري، إضافة إلى شراء الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي، معتبرًا أن هذه المراكز توفر توازنًا بين العائد والمخاطر ضمن المحافظ الاستثمارية متعددة الأصول.