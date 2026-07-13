بتكوين تهبط مع تجدد المخاوف من التضخم وتصاعد الحرب على إيران

انخفضت أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 2.4% إلى 62600 دولار خلال التعاملات في سنغافورة، متراجعة إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ200 أسبوع...

تراجعت عملة "بتكوين" خلال التعاملات الآسيوية، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما أعاد إلى الأسواق مخاوف عودة التضخم واحتمال تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وانخفضت أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 2.4% إلى 62600 دولار خلال التعاملات في سنغافورة، متراجعة إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ200 أسبوع، وهو مستوى فني يراه بعض المحللين إشارة إلى استمرار الضغوط على السوق. كما هبطت عملة "إيثريوم" بنسبة 2.5%.

وقال ريتشارد غالفين، الرئيس التنفيذي لشركة "DACM" للاستثمار في العملات المشفرة، إن موجة البيع جاءت بالتزامن مع تراجع العقود المستقبلية للأسهم الأميركية وارتفاع أسعار النفط نتيجة تصاعد التوترات مع إيران.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، إلى جانب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وأشار محلل الأسواق في شركة "IG Australia"، توني سيكامور، إلى أن صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع قد يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، وهو ما قد يشكل ضغطًا إضافيًا على "بتكوين"، بينما قد تدعم البيانات الأقل من التوقعات توقعات تراجع الضغوط التضخمية.

وجاءت تحركات الأسواق بعد هجمات أميركية جديدة على إيران، ما أسهم في ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 4.4% متجاوزًا 79 دولارًا للبرميل، وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات النفط.

ورغم تراجع أسعار العملات المشفرة، سجلت صناديق "بتكوين" الفورية المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة تدفقات صافية بلغت 197.4 مليون دولار الأسبوع الماضي، محققة أول أداء أسبوعي إيجابي لها في تسعة أسابيع.