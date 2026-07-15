مخاوف من ضغوط البيع: تراجع أسهم "سبيس إكس" يقترب من سعر الطرح الأولي

يرى محللون أن تقييم "سبيس إكس" لا يزال مرتفعًا، إذ يتداول السهم عند مضاعف مستقبلي للسعر إلى المبيعات يتجاوز 30 مرة، وهو من أعلى المستويات بين شركات مؤشر "ناسداك 100"...

اقتربت أسهم شركة "سبيس إكس" من الهبوط دون سعر طرحها العام الأولي، بعدما واصلت خسائرها لثلاث جلسات متتالية، في تطور يراقبه المستثمرون باعتباره مؤشراً مهماً على أداء الشركات المدرجة حديثاً.

وأغلق السهم منخفضًا بنسبة 2.2% عند 136.08 دولارًا، ليبقى أعلى بنحو دولار واحد فقط من سعر الطرح البالغ 135 دولارًا للسهم، الذي حُدد خلال عملية الاكتتاب الشهر الماضي. كما تراجع السهم بنحو الثلث مقارنة بأعلى مستوياته منذ الإدراج، ما أدى إلى تبخر نحو 850 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.

ويُنظر إلى اقتراب السهم من سعر الاكتتاب بعد فترة وجيزة من الإدراج على أنه اختبار لثقة المستثمرين، إذ إن هبوطه دون هذا المستوى قد يضعف الزخم الذي صاحب الطرح ويزيد الضغوط على السهم.

ويرى محللون أن تقييم "سبيس إكس" لا يزال مرتفعًا، إذ يتداول السهم عند مضاعف مستقبلي للسعر إلى المبيعات يتجاوز 30 مرة، وهو من أعلى المستويات بين شركات مؤشر "ناسداك 100". كما يترقب المستثمرون انتهاء فترات حظر البيع، التي قد تؤدي إلى زيادة المعروض من الأسهم في السوق خلال الأشهر المقبلة.

وقال كين ماهوني، الرئيس التنفيذي لشركة "ماهوني أسيت مانجمنت"، إن السهم قد لا يكون بلغ أدنى مستوياته بعد، مشيرًا إلى أن زيادة المعروض المحتملة تستدعي مراقبة قدرة السوق على استيعاب الأسهم الجديدة.

ويأتي هذا التراجع بعد أسبوع واحد فقط من انضمام "سبيس إكس" إلى مؤشر "ناسداك 100"، في وقت حصلت فيه الشركة على تقييمات إيجابية من أكثر من 12 مؤسسة مالية، بينها "مورغان ستانلي" و"جيه بي مورغان تشيس" و"غولدمان ساكس"، فيما يوصي أكثر من 80% من المحللين بشراء السهم.

ويبلغ متوسط السعر المستهدف لأسهم "سبيس إكس" نحو 236.25 دولارًا، وهو ما يزيد بأكثر من 70% على سعر الإغلاق الأخير، بحسب تقديرات محللي "وول ستريت".

ورغم التراجع الحالي، تشير بيانات تاريخية إلى أن التقلبات تعد سمة شائعة لأسهم شركات التكنولوجيا المدرجة حديثًا، إذ أظهر تحليل أجرته شركة "ترويست ويلث" أن كبرى الطروحات العامة الأولية في القطاع سجلت، في المتوسط، تراجعًا أقصى بلغ 55% خلال عامها الأول.

كما انعكس ضعف أداء "سبيس إكس" على سوق الطروحات العامة الأولية في الولايات المتحدة، إذ انخفض متوسط العائد المرجح لطروحات عام 2026 إلى 5.3% حتى 13 تموز/يوليو، وفق بيانات "بلومبرغ".

ويرى بعض المستثمرين أن أي هبوط للسهم دون سعر الطرح قد يخلق فرصة للشراء، خاصة لمن لم يتمكنوا من المشاركة في الاكتتاب الأولي، مع استمرار الرهان على آفاق الشركة طويلة الأجل.