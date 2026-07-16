أسعار الذهب تواصل الهبوط وسط مخاوف من تصاعد القتال في الخليج

انخفضت أسعار الذهب والفضة في تعاملات الخميس، وسط مخاوف الأسواق من اتساع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يرافقها من ضغوط تضخّميّة وارتفاع في أسعار الفائدة.

تراجعت أسعار الذهب مجددا في تعاملات يوم الخميس مع تزايد المخاوف من تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تبني قادة الدولتين مواقف متشددة، مما يهدد بارتفاع كبير لأسعار النفط وبالتالي ارتفاع التضخّم في الولايات المتحدة، مما قد يدفع البنك المركزي الأميركي إلى زيادة أسعار الفائدة.

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وتراجع سعر الذهب بمقدار 90ر59 دولارا أي بنسبة 48ر1% إلى 90ر3991 دولارا للأوقية تسليم آب/ أغسطس المقبل. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 202ر1 دولارا أي بنسبة 10ر2% إلى 030ر56 دولارا للأوقية تسليم آب/ أغسطس المقبل.

ولا تزال المواجهات الأخيرة بين القوات الأميركية والإيرانية تتصاعد دون أي مؤشرات على التوقف. وأعلنت القوات الأميركية، الخميس، شن موجة جديدة من الهجمات على أهداف عسكرية إيرانية، وردت إيران عليها بضرب قواعد أميركية في عدد من الدول العربية المجاورة.