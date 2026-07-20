تغيّر أولويّات المستثمرين: "آبل" تستعيد صدارة القيمة السوقية عالميًا متجاوزة "إنفيديا"

رغم استعادة "آبل" المركز الأول، فإن الصدارة تبقى عرضة للتغيير مع أي تطورات في سوق الذكاء الاصطناعي أو نتائج مالية للشركات الكبرى، في وقت تواجه فيه "آبل" تحديات تتعلق بتباطؤ سوق الهواتف الذكية والمنافسة في الصين...

استعادت شركة "آبل" لقب الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم، منهية عامًا من تصدر "إنفيديا" المشهد، في تحول يعكس تغير أولويات المستثمرين مع انتقال المنافسة في الذكاء الاصطناعي من البنية التحتية إلى التطبيقات الموجهة للمستهلكين.

وجاءت عودة "آبل" إلى الصدارة مدفوعة بقوة نموذج أعمالها الذي يجمع بين الأجهزة والبرمجيات والخدمات، إلى جانب رهانها على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومتها عبر منصة "آبل إنتليجنس"، مع التركيز على تنفيذ جزء كبير من المهام على الأجهزة نفسها لتعزيز الخصوصية.

في المقابل، حققت "إنفيديا" خلال العام الماضي نموًا استثنائيًا بفضل الطلب المتزايد على وحدات معالجة الرسوميات المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، ما دفع إيراداتها وأرباحها وقيمتها السوقية إلى مستويات قياسية، قبل أن تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن وتيرة استمرار هذا النمو مع احتدام المنافسة في سوق الرقائق المتقدمة.

ويرى محللون أن المنافسة بين الشركتين تعكس مرحلتين مختلفتين في تطور الذكاء الاصطناعي؛ إذ تواصل "إنفيديا" الاستفادة من الإنفاق على البنية التحتية الحاسوبية، بينما تراهن "آبل" على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة والخدمات التي يعتمد عليها مئات الملايين من المستخدمين.

ورغم استعادة "آبل" المركز الأول، فإن الصدارة تبقى عرضة للتغيير مع أي تطورات في سوق الذكاء الاصطناعي أو نتائج مالية للشركات الكبرى، في وقت تواجه فيه "آبل" تحديات تتعلق بتباطؤ سوق الهواتف الذكية والمنافسة في الصين، بينما تسعى "إنفيديا" إلى الحفاظ على زخم الطلب على رقائقها من شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.