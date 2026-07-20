توترات هرمز تدفع أسعار الغاز للارتفاع بوتيرة تفوق النفط

كان سوق النفط يتجه إلى فائض في المعروض، بينما دخلت أوروبا أزمة الغاز بمخزونات منخفضة بعد شتاء قاسٍ، ما جعل الحاجة إلى الإمدادات السريعة أكثر إلحاحًا من حجم المعروض نفسه...

تواصل أسعار الغاز الطبيعي تسجيل مكاسب تفوق أسعار النفط منذ اندلاع الحرب على إيران، رغم توافر إمدادات بديلة، في ظل مخاوف من صعوبة تأمين الكميات اللازمة لإعادة بناء المخزونات قبل فصل الشتاء.

وارتفع سعر الغاز المرجعي الأوروبي "تي تي إف" إلى نحو 55 يورو للميغاواط/ساعة، مقارنة مع نحو 30 يورو قبل اندلاع الأزمة، في حين ارتفع خام برنت بنحو 20% فقط ليتداول دون 90 دولارًا للبرميل، مقابل نحو 70 دولارًا قبل الحرب.

ويرى محللون أن الفارق يعود إلى اختلاف أوضاع السوقين؛ إذ كان سوق النفط يتجه إلى فائض في المعروض، بينما دخلت أوروبا أزمة الغاز بمخزونات منخفضة بعد شتاء قاسٍ، ما جعل الحاجة إلى الإمدادات السريعة أكثر إلحاحًا من حجم المعروض نفسه.

وقال ناجي أبي عاد، من مركز الخليج للأبحاث، إن سوق الغاز تأثر أيضًا بغياب مسارات بديلة لنقل صادرات قطر والإمارات بعيدًا عن مضيق هرمز، خلافًا للنفط الذي يمكن نقله عبر خطوط أنابيب تتجاوز المضيق.

وزادت الضغوط بعد تعرض اثنين من خطوط تسييل الغاز التابعة لشركة "قطر للطاقة" لأضرار، وهو ما خفض جزءًا من الطاقة التصديرية للغاز الطبيعي المسال، مع توقعات بأن تستغرق أعمال الإصلاح عدة سنوات.

وفي أوروبا، لا تزال مستويات التخزين أقل من المعدلات المعتادة، إذ تبلغ نحو 55%، مقارنة بنحو 75% في الفترة نفسها من السنوات الماضية، بينما تحتاج الدول الأوروبية إلى رفعها إلى نحو 80% قبل الشتاء لتأمين الإمدادات.

وأشارت آن-صوفي كوربو، الباحثة في مركز جامعة كولومبيا لسياسات الطاقة، إلى أن موجات الحر في أوروبا وارتفاع الطلب الآسيوي على الغاز المسال يبطئان إعادة ملء المخزونات، ما يزيد المنافسة على الشحنات المتاحة ويرفع الأسعار في الأسواق العالمية.