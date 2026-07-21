وكالة الطاقة الدولية: إنهاء الحرب على إيران ضرورة لأمن الطاقة

دعت وكالة الطاقة الدولية إلى وقف الحرب على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، محذرة من أن استمرار التصعيد يهدد إمدادات النفط والغاز ويزيد الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، وسط مخاوف من نقص الوقود وارتفاع الأسعار مع تعطّل حركة الملاحة

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الثلاثاء، إن وقف الحرب على إيران وفتح مضيق هرمز ضروريان لتجنب مزيد من التدهور في أمن الطاقة العالمي.

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وجاء التصريح في بيان نشرته الوكالة تزامنا مع تصعيد الغارات الأميركية على إيران، وردّ طهران عليها بهجمات تستهدف مواقع أميركية في عدد من دول المنطقة.

وأضاف بيرول أن أي تأخير إضافي في استئناف صادرات الخليج من الغاز ينذر باستمرار شح الإمدادات لفترة أطول، ما سيؤثر على جميع المستوردين، بما في ذلك أوروبا التي تسعى إلى إعادة ملء مخزوناتها من الغاز استعدادا لفصل الشتاء المقبل.

وأوضح أن تصاعد الأعمال العدائية التي تؤثر في الملاحة في مضيق هرمز والبنية التحتية للطاقة في المنطقة؛ يزيد المخاوف بشأن أمن الإمدادات والغموض الذي يكتنف توقعات السوق.

وأكد أن وقف الحرب على إيران، وفتح مضيق هرمز ضروريان لتجنب مزيد من التدهور في أمن الطاقة العالمي.

ولفت إلى أن "التهديدات التي تواجه مضيق باب المندب، الذي اكتسب أهمية متزايدة بوصفه ممرا بديلا لمضيق هرمز، تزيد حدة هذه المخاوف".

وتابع: "في الوقت الراهن، لا تزال أسواق النفط الخام تستفيد من عدة عوامل داعمة، مثل الإمدادات الكبيرة من منتجي الخليج، ولا سيما بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها السعودية والإمارات، إذ لا تزال هذه الإمدادات تصل إلى الأسواق العالمية عبر طرق بديلة لمضيق هرمز، إلى جانب كميات ما زالت تمر عبره".

وشدد على أنه: "لا مجال للتراخي بشأن أمن النفط، في ظل تصاعد الأعمال العدائية واستمرار انخفاض المخزونات التجارية المتاحة".

وأوضح أن: "أنشطة المصافي وإمدادات المنتجات لم تشهد انتعاشا مماثلا لانتعاش شحنات النفط الخام، ما يعني أن أسواق المنتجات النفطية المكررة، بما فيها الديزل والبنزين، تشهد شحا أكبر بكثير من أسواق النفط الخام".

وتشهد الأسواق العالمية حالة من الاضطراب والتقلب؛ نتيجة تداعيات الحرب وما تسببه من ضغوط تصاعدية على أسعار النفط ومعدلات التضخم.