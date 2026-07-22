ارتفاع النفط إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع مع تهديد الحرب لممرات نقل الخام

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ ستة أسابيع، لتسجل عقود برنت تسعة وتسعين دولارا تقريبا، وسط مخاوف تراجع الإمدادات جراء تصاعد الحرب الأميركية الإيرانية وتوسيع الحوثيين تهديداتهم واستهدافاتهم للملاحة والسفن في مضيقي هرمز وباب المندب.

سجلت أسعار النفط، الأربعاء، أعلى مستوياتها عند التسوية منذ 11 حزيران/ يونيو، مع تزايد المخاوف إزاء الإمدادات، بسبب تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وتهديدات الحوثيين باستهداف السفن.

وزادت العقود الآجلة لخام ​برنت 3.06 دولار، أو 3.36 بالمئة إلى 94.07 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوياتها منذ نحو ستة أسابيع، بعد أن سجلت خلال الجلسة 95.47 دولار.

وارتفع خام ‌غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.49 دولار، أو 2.95 بالمئة إلى 86.83 دولار للبرميل.

واتسع الفارق السعري الآجل لعقد خام برنت بين العقد الفوري والعقد المستحق بعد ثلاثة أشهر إلى 9.26 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 22 أيار/ مايو، مما يعكس تزايد التراجع السعري، أو السوق المعكوسة (باكورديشن) الذي يشهد تداول العقود الفورية بعلاوة عن العقود ​الآجلة، وينظر إليه عادة على أنه علامة على انحسار الإمدادات على المدى القريب.

وأعلن الجيش الأميركي أنه نفذ هجمات ​على إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي.

وجاءت الهجمات الأميركية بعد فترة وجيزة من إعلان الجيش ⁠الكويتي أن دفاعاته الجوية اعترضت طائرات مسيرة إيرانية.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء إن الولايات المتحدة "ستقصف وتدمر جسرا أو ​محطة لتوليد الكهرباء" لإيران في أي وقت تستهدف فيه طهران سفينة في مضيق هرمز.

وحذّر الحرس الثوري الإيراني، شركات الشحن من وجود ألغام في المسار الجنوبي لمضيق هرمز.

وأثارت هذه الهجمات المتبادلة مخاوف من زيادة الاضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، بعد أن فتح الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، جبهة جديدة في الحرب المرتبطة بإيران من خلال التهديد باستهداف السفن المحملة بالنفط السعودي ​في مضيق باب المندب، والإعلان عن حصار بحري على الرياض.

وذكرت مهمة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن السفن ​ذات الصلة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو السعودية معرضة بشكل أكبر لخطر هجمات الحوثيين، ونصحت هذه السفن بتجنب الإبحار من البحر ‌الأحمر وخليج ⁠عدن.

وقال كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم تريد"، تيم ووترر، إن "سوق الطاقة تواجه الآن مخاوف تتعلق بمضيقين، إذ يبدو أن مضيق باب المندب قد يلحق بمضيق هرمز ويصبح بؤرة توتر، في وقت يراقب فيه المتعاملون عن كثب حركة الشحن في البحر الأحمر".

وأصبح مضيق باب المندب، الواقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، طريقا متزايد الأهمية لصادرات النفط الخام السعودي، مع انخفاض حركة المرور عبر ​مضيق هرمز بشدة، منذ انهيار وقف ​إطلاق النار بين الولايات ⁠المتحدة وإيران هذا الشهر.

وغيّرت خمس ناقلات مسارها في البحر الأحمر، الأربعاء، لتتجنب مضيق باب المندبن بعد تحذير الحوثيين.

وبسبب تهديدات الحوثيين، تسعى شركات تكرير آسيوية للحصول على شحنات خام من ميناء ينبع السعودي ​على البحر الأحمر عبر قناة السويس ثم الالتفاف حول القارة الأفريقية.

وقال محلّل ​السوق في منصة، فرانك والباوم، ⁠ناجا دوت كوم للتداول "أدى التهديد (الحوثي) إلى تغيير مسار ناقلات النفط، وهو ما قد يزيد الضغط على السوق الفعلية وعلى الصادرات السعودية، مما يساهم في دفع الأسعار نحو الارتفاع".

في الوقت نفسه، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات النفط الخام في البلاد في الأسبوع ⁠المنتهي في ​17 تموز/ يوليو، إذ تراجعت معدلات تشغيل المصافي، وهبطت صادرات النفط الخام، ​في حين ارتفعت الواردات.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات النفط الخام ارتفعت مليوني برميل لتصل إلى 411.7 مليون برميل في الأسبوع المذكور، مقارنة مع توقعات المحللين في ​استطلاع أجرته رويترز بتراجع يبلغ 1.1 مليون برميل.