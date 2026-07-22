النفط يرتفع والذهب يقترب من أعلى مستوياته

واصلت أسعار النفط ارتفاعها مدعومة بتصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز المخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات المخزونات الأميركية لتقييم آفاق الطلب والمعروض خلال الفترة المقبلة.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، مدعومة بإعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات جديدة استهدفت مواقع في إيران، ما زاد المخاوف من اتساع التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على الإمدادات.

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وفي المقابل، واصل الذهب مكاسبه ليقترب من أعلى مستوى له في أسبوعين، مع توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وترقبهم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

النفط يرتفع وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، وسط تصاعد المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية، بعدما أعلنت الولايات المتحدة بدء موجة جديدة من الغارات على أهداف عسكرية داخل إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي، في وقت أعلنت فيه الكويت اعتراض طائرات مسيرة إيرانية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 50 سنتا، أو 0.55%، لتصل إلى 91.51 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 30 سنتًا، أو 0.36%، إلى 84.64 دولارا للبرميل، وذلك في ظل تداولات محدودة.

وجاءت هذه المكاسب بعدما سجل النفط عند التسوية أمس الثلاثاء أعلى مستوى له في خمسة أسابيع، عقب استهداف القوات الأميركية مواقع في جنوب وغرب إيران، بينما شنت طهران هجمات على منشآت أميركية في البحرين والكويت والأردن. وأكد الجيش الأميركي أن أحدث غاراته بدأت في وقت متأخر من الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة، بالتزامن مع إعلان الجيش الكويتي اعتراض طائرات مسيرة إيرانية.

وأدت هذه التطورات إلى تنامي المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية، خاصة بعد تهديد جماعة الحوثي في اليمن باستهداف السفن التي تنقل النفط السعودي عبر مضيق باب المندب وإعلانها فرض حصار بحري على المملكة.

ويكتسب المضيق أهمية متزايدة لصادرات النفط السعودية، في ظل تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران خلال الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن تكلفة العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران بلغت حتى الآن 37.5 مليار دولار، بزيادة تقارب ثمانية مليارات دولار مقارنة بآخر تقدير معلن.

وعلى صعيد السوق، أظهرت بيانات نقلتها مصادر عن معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مقابل تراجع مخزونات البنزين، وذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم.

الذهب يسجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين مع ترقب قرار الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين، مدعومة بعمليات شراء فنية وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4113.73 دولارا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 10 يوليو، كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.1% إلى 4119.1 دولارا للأوقية.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير حتى نهاية عام 2026، في إطار جهوده لمواصلة احتواء التضخم.

كما شهدت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب، إذ ارتفعت الفضة بنسبة 1.8% إلى 59.82 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.6% إلى 1655.61 دولارا، فيما زاد البلاديوم بالنسبة نفسها ليصل إلى 1302.25 دولارا للأوقية.