ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الاقتصادات

تعتزم الإدارة الأميركية تطبيق الرسوم الجديدة قبل انتهاء سريان الرسوم المؤقتة، لتجنب أي فجوة زمنية بين النظامين. ولا تزال الخطة قيد المراجعة، وقد تشهد تعديلات قبل إعلانها الرسمي...

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلان عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات من عشرات الاقتصادات بحلول يوم الجمعة، في خطوة تهدف إلى الإبقاء على نظامه الجمركي بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة البالغة 10%، وسط تصاعد التوترات التجارية مع عدد من الشركاء الرئيسيين.

وبحسب مصادر مطلعة، تعتزم الإدارة الأميركية تطبيق الرسوم الجديدة قبل انتهاء سريان الرسوم المؤقتة، لتجنب أي فجوة زمنية بين النظامين. ولا تزال الخطة قيد المراجعة، وقد تشهد تعديلات قبل إعلانها الرسمي.

وكانت إدارة ترامب قد اقترحت الشهر الماضي فرض رسوم جمركية لا تقل عن 10% على واردات من 60 شريكًا تجاريًا، مبررة الخطوة بما وصفته بتراخي بعض الدول في مكافحة العمل القسري ضمن سلاسل التوريد.

وتأتي هذه التحركات بعدما أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب في وقت سابق، فيما أبقت محكمة التجارة الدولية تلك الرسوم سارية على معظم المستوردين، مع قصر الإعفاء على الجهات التي رفعت دعاوى قضائية.

وتمثل الجولة الجديدة استمرارًا لسياسة ترمب التجارية، رغم الانتقادات التي تربط الرسوم الجمركية بارتفاع أسعار السلع وزيادة تكاليف المعيشة، في حين تؤكد الإدارة أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الصناعات الأميركية وتعزيز التصنيع المحلي.

وتتزامن الخطوة مع تصعيد تجاري ضد عدد من الشركاء، إذ أعلنت الإدارة هذا الأسبوع فرض رسوم بنسبة 50% على عدد من السلع الكندية، كما فرضت الأسبوع الماضي رسومًا بنسبة 25% على كثير من المنتجات البرازيلية.

ووفق المقترح المطروح، ستخضع واردات من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وتايوان لرسوم جمركية بنسبة 10%، بينما ستفرض رسوم بنسبة 12.5% على واردات من الصين والهند واليابان، وذلك استنادًا إلى نتائج تحقيق أجرته الإدارة بشأن العمل القسري.

وقال الممثل التجاري الأميركي، جايمسون غرير، إن الإجراءات النهائية المرتبطة بهذا التحقيق أصبحت وشيكة، لكنه امتنع عن تحديد موعد للإعلان عنها، مشيرًا إلى ضرورة استكمال الإجراءات القانونية وإبلاغ الكونغرس وأصحاب المصلحة قبل دخولها حيز التنفيذ.

في المقابل، لن تدخل رسوم جمركية أخرى تدرسها الإدارة في إطار تحقيق منفصل يتعلق بالطاقة الإنتاجية الفائضة حيز التنفيذ هذا الأسبوع، إذ لا تزال تلك الإجراءات تمر بالمراحل القانونية التي تشمل تلقي الملاحظات وعقد جلسات استماع قبل اعتمادها.