سعر النفط تجاوز 100 دولار بعد استهداف ناقلتين في البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار عقب هجوم الحوثيين على سفينتين بالبحر الأحمر، إذ ارتفع سعر خام برنت بنسبة 5,84%، أما سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فارتفع بنسبة 4,68%.

تجاوزَ سعر خام برنت 100 دولار، الخميس، في وقت بدا رقعة الحرب تتسع إلى البحر الأحمر بعد إعلان الحوثيين في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين.

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ووصل سعر خام برنت المستخرج من بحر الشمال قرابة الساعة 13:40 بتوقيت غرينتش إلى 99,56 دولارا للبرميل، أي بنسبة 5,84%، بعد أن تجاوز عتبة 100 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أيار/ مايو.

أما سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فارتفع بنسبة 4,68% ليصل إلى 90,89 دولارا للبرميل.

وكان الحوثيون قد تبنوا "العملية العسكرية" التي استهدفت "ناقلتي نفط سعوديتين انتهكتا الحصار" تحملان اسمَي "إنسيليا" و"ليلى"، علما أن الحوثيين كانوا قد أعلنوا الإثنين فرض حصار على الموانئ السعودية.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، الحوثيين وإيران على منصته "تروث سوشال" بـ"عقاب عسكري كبير".

ويشكل خطر إغلاق مضيق باب المندب قبالة السواحل اليمنية عاملا إضافيا يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

ويأتي ذلك في وقت باتت فيه حركة الملاحة عبر البحر الأحمر تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للسعودية بعدما عمدت المملكة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلى زيادة صادراتها عبر ميناء ينبع الواقع على الساحل الغربي للبلاد بهدف التعويض عن إغلاق مضيق هرمز.

وأشار المحلل في شركة "بي في أم" جون إيفانز، إلى أن حجم الصادرات التي تمر عبر هذا الميناء "باتت تعادل 75% من إجمالي صادرات السعودية في الظروف الطبيعية".

وتؤثر هجمات الحوثيين بشكل خاص على صادرات النفط المتجهة من الشرق الأوسط إلى آسيا. ويلفت المحلل نفسه إلى أن "الرحلة من ينبع إلى الصين تستغرق أكثر بقليل من 20 يوما" عند المرور قبالة السواحل اليمنية، اما في حال قررت السفن استخدام قناة السويس ثم الالتفاف حول إفريقيا فسوف يؤدي ذلك إلى إطالة مدة الرحلة إلى أكثر من 50 يوما".

وشهدت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الأسبوع الماضي، انخفاضا بنسبة 57% مقارنة بالأسبوع السابق المنتهي في 12 تموز/ يوليو، بحسب قائمة "لويد" المتخصصة في بيانات الملاحة البحرية.