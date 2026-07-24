أسعار النفط والتضخّم: تفاقم خسائر السندات الحكوميّة في الأسواق العالمميّة

يهدد استمرار ارتفاع العوائد بزيادة أعباء خدمة الدين الحكومي وكلفة اقتراض الشركات، كما قد يدفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأسهم...

تفاقمت خسائر السندات الحكومية في الأسواق العالمية مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف من استمرار التضخم، ما دفع العوائد في عدد من الاقتصادات الكبرى إلى مستويات هي الأعلى منذ سنوات، قبيل اجتماعات مرتقبة لبنوك مركزية رئيسية.

وسجلت عوائد السندات البريطانية القياسية سلسلة إغلاقات فوق 5% هي الأطول منذ نحو عقدين، بينما صعد العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2011. واقتربت عوائد السندات اليابانية المماثلة من مستويات تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

وفي الولايات المتحدة، بقي العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا قريبًا من أعلى مستوياته منذ 2007، فيما بلغت عوائد الديون قصيرة الأجل أعلى مستوى لها خلال أكثر من عام.

ورفعت موجة البيع متوسط العائد على مؤشر "بلومبرغ" العالمي للسندات الحكومية إلى 3.68%، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. ويتجه المؤشر إلى تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ آذار/مارس الماضي، بينما لا يزال منخفضًا بنحو 20% عن ذروته المسجلة مطلع 2021.

وتعود الضغوط بصورة رئيسية إلى صعود أسعار الطاقة في أعقاب تجدد التوترات في الشرق الأوسط والحرب على إيران، إذ تجاوز خام "برنت" مستوى 100 دولار للبرميل. ويخشى المستثمرون أن تؤدي كلفة الطاقة المرتفعة إلى إبقاء التضخم فوق المستويات المستهدفة، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة التشديد النقدي.

كما ساهمت قوة الاقتصاد الأميركي واستمرار متانة سوق العمل في تعديل رهانات المستثمرين بشأن مسار الفائدة، إذ تحولت التوقعات من خفضها إلى احتمال رفعها. وتمنح الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ 33% لزيادة الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 28 و29 تموز/يوليو.

ويترقب المستثمرون كذلك قرارات بنك اليابان وبنك إنجلترا، وسط ضغوط متباينة تجمع بين ارتفاع أسعار الطاقة وضعف النمو في بعض الاقتصادات. وفي اليابان، عزز تراجع الين المخاوف من أن البنك المركزي لا يرفع الفائدة بالسرعة الكافية لاحتواء التضخم المستورد.

أما في بريطانيا، فيواجه بنك إنجلترا معادلة صعبة بين التضخم المدفوع بالطاقة وتباطؤ النشاط الاقتصادي وضعف سوق العمل، بينما تشير توقعات الأسواق إلى احتمال رفع الفائدة مرتين قبل نهاية العام.

وامتدت الخسائر إلى أدوات الاستثمار المرتبطة بالسندات طويلة الأجل، إذ تراجع صندوق "آي شيرز" لسندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عامًا فما فوق بنحو 5% خلال شهر، لتتجاوز خسائره التراكمية نصف قيمته المسجلة في 2020.

ويهدد استمرار ارتفاع العوائد بزيادة أعباء خدمة الدين الحكومي وكلفة اقتراض الشركات، كما قد يدفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأسهم. ويرى محللون أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة تتسم بتضخم وفائدة أعلى بصورة هيكلية، بالتزامن مع اتساع العجز المالي وتصاعد الضبابية الجيوسياسية.