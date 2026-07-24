مخاوف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي تمحو 797 مليار دولار من أسهم عمالقة التكنولوجيا

يترقب المستثمرون نتائج أعمال "مايكروسوفت" و"ميتا" و"أمازون" و"أبل" الأسبوع المقبل، لمعرفة ما إذا كانت ستواصل رفع إنفاقها على الذكاء الاصطناعي، وما إذا كانت الأسواق ستستقبل تلك الخطط بمزيد من الحذر...

تكبدت شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى خسائر سوقية بلغت 797 مليار دولار خلال جلسة تداول واحدة في "وول ستريت"، في تراجع يعادل تقريبًا إجمالي خططها السنوية للإنفاق الرأسمالي، وسط تصاعد قلق المستثمرين بشأن الكلفة المتزايدة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعائد المتوقع منه.

وتشير التقديرات إلى أن شركات "العظماء السبعة" تخطط لإنفاق يتراوح بين 753 و785 مليار دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تشمل نحو 200 مليار دولار لكل من "أمازون" و"ألفابت"، و190 مليار دولار لـ"مايكروسوفت"، إضافة إلى استثمارات كبيرة من "ميتا" و"تسلا"، بينما تتبع "أبل" نهجًا أكثر تحفظًا في الإنفاق.

وجاءت موجة البيع عقب إعلان "ألفابت" نتائج مالية قوية، لكنها رفعت في الوقت نفسه توقعات إنفاقها الرأسمالي إلى 205 مليارات دولار، وهو ما تجاوز تقديرات السوق. كما زادت الضغوط بعد إعلان "تسلا" أرباحًا دون التوقعات، مع تأكيد رئيسها التنفيذي إيلون ماسك اعتزام الشركة تجاوز 25 مليار دولار من الإنفاق الرأسمالي خلال العام.

وأدى ذلك إلى هبوط مؤشر "بلومبرغ للعظماء السبعة" بنسبة 4.8%، في أكبر تراجع يومي منذ اضطرابات الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان 2025، فيما فقد سهم "تسلا" أكثر من 14%، وتراجع سهم "ألفابت" بأكثر من 7%.

ويرى محللون أن المستثمرين باتوا أقل استعدادًا لمنح شركات التكنولوجيا شيكًا مفتوحًا لتمويل توسعها في الذكاء الاصطناعي، وأصبحوا يطالبون بإثبات قدرة هذه الاستثمارات الضخمة على تحقيق عوائد ملموسة خلال فترة زمنية معقولة.

وفي المقابل، برزت "أبل" بوصفها الأقل تأثرًا، إذ استفادت من اعتمادها نموذجًا يجمع بين بنيتها التحتية الخاصة والاستعانة بقدرات حوسبة خارجية، ما خفف من حجم إنفاقها الرأسمالي المباشر.

وتظهر بيانات حديثة أن شركات الحوسبة الكبرى ستحتاج إلى تمويل خارجي متزايد لتغطية توسعها، بعدما بدأ الإنفاق الرأسمالي ينمو بوتيرة أسرع من التدفقات النقدية التشغيلية. كما ارتفعت نسبة تمويل هذه الاستثمارات عبر الديون من 9% في عام 2024 إلى 32% بحلول منتصف 2026، في مؤشر على اتساع فجوة التمويل.

ويترقب المستثمرون نتائج أعمال "مايكروسوفت" و"ميتا" و"أمازون" و"أبل" الأسبوع المقبل، لمعرفة ما إذا كانت ستواصل رفع إنفاقها على الذكاء الاصطناعي، وما إذا كانت الأسواق ستستقبل تلك الخطط بمزيد من الحذر.