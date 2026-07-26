حصة "ألفابت" في "أنثروبيك" ترتفع إلى 124 مليار دولار

تعد "جوجل" من أبرز المستثمرين في "أنثروبيك"، إذ بدأت دعمها للشركة باستثمار بلغ 3 مليارات دولار في عام 2023، قبل أن توافق خلال العام الجاري على ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 40 مليار دولار

ارتفعت قيمة استثمار شركة "ألفابت"، المالكة لـ"جوجل"، في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أنثروبيك" إلى نحو 124 مليار دولار، في واحدة من أكثر الاستثمارات ربحية في تاريخ الشركة.

وأظهرت نتائج الإفصاح المالي لـ"ألفابت" حتى 30 حزيران/يونيو 2026 أن قيمة استثماراتها في شركات خاصة بلغت 124.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ يعود إلى استثمار واحد. ونقلت "بلومبرغ" عن مصدر مطلع أن المقصود هو حصة الشركة في "أنثروبيك".

كما سجلت "ألفابت" مكاسب غير محققة بقيمة 77 مليار دولار من استثماراتها الخاصة خلال الربع الثاني من العام، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هذه المكاسب.

وتعد "جوجل" من أبرز المستثمرين في "أنثروبيك"، إذ بدأت دعمها للشركة باستثمار بلغ 3 مليارات دولار في عام 2023، قبل أن توافق خلال العام الجاري على ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 40 مليار دولار، تشمل 10 مليارات دولار دفعت مقدمًا، مع التزام باستثمار 30 مليار دولار أخرى حتى عام 2030، وفق أهداف تشغيلية ومالية محددة.

ويشير الإفصاح المالي الأخير إلى انخفاض الالتزامات الاستثمارية المتبقية إلى 20 مليار دولار بنهاية حزيران/يونيو، مقارنة مع 30 مليار دولار في نهاية الربع الأول، ما يدل على أن "جوجل" استثمرت 10 مليارات دولار إضافية في "أنثروبيك" خلال الربع الثاني.

وتبرز "أنثروبيك" بوصفها إحدى أبرز الشركات المنافسة لـ"أوبن إيه آي" في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، كما تحظى بدعم استثماري من "أمازون". وبحسب "بلومبرغ"، تستعد الشركة لطرح عام أولي قد يتم في أقرب وقت خلال تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وساهمت المكاسب الناتجة عن استثمار "أنثروبيك"، إلى جانب أرباح من استثمارات خاصة أخرى مثل "سبيس إكس"، في تحقيق مكاسب إجمالية قاربت 100 مليار دولار خلال الربع الثاني، ما عزز أرباح "ألفابت".

وقالت "جوجل" إنها لا تملك تفاصيل إضافية تتجاوز ما ورد في إفصاحها الفصلي، بينما لم تصدر "أنثروبيك" تعليقًا على هذه المعلومات.