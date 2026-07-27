الذهب يرتفع بأكثر من 1% والدولار يهبط أمام العملات الرئيسة الأخرى

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا تجاوز 1% مدعومة بانخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية، في أعقاب تهدئة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفف المخاوف من استمرار التضخم وتشديد السياسة النقدية

ارتفع الذهب بأكثر من 1% اليوم، الإثنين، بعد أن أدى وقف القتال في الخليج إلى انخفاض أسعار النفط، مما هدأ ‌المخاوف حيال التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.

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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 4103.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول ​الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، ​تسليم آب/ أغسطس 0.9% إلى 4106.10 دولار.

وقال ⁠مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز" أمس، الأحد، إن إيران ​ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ستفعل الشيء ​نفسه.

وتراجعت أسعار النفط 5%، مع تعويل المستثمرين على حل دبلوماسي من شأنه تخفيف حدة الصراع.

ويثير ارتفاع أسعار النفط مخاوف في ​الأسواق بشأن التضخم، واحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة ​فترة أطول. وبينما يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد ‌التضخم، ⁠فإن جاذبيته تتضاءل مع ارتفاع أسعار الفائدة لأنه لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما أعطى دفعة أكبر للذهب.

ومن المتوقع على ​نطاق واسع أن ​يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكنّ أداة "فيد ​ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" أظهرت أن ​المتعاملين لا ⁠يزالون يتوقعون احتمالا قدره 80% برفع الفائدة في أيلول/ سبتمبر.

وفي ما يتعلّق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في ⁠المعاملات ​الفورية 2.7% إلى 59.74 دولار ​للأوقية، وصعد البلاتين 2% إلى 1619.75 دولار، فيما قفز البلاديوم ​2.3% إلى 1271.93 دولار.

الدولار يتراجع مع توقف الهجمات بين واشنطن وطهران

تراجع الدولار أمام عملات رئيسية في بداية التداولات الآسيوية اليوم، الإثنين، بعدما وقفت الولايات المتحدة حملتها ​الجوية في إيران مطلع هذا الأسبوع، ما أدى ‌إلى انخفاض أسعار النفط وتعزيز ثقة المستثمرين حول العالم.

وانخفض الدولار 0.2% أمام العملة اليابانية إلى 163.585 ين، في أكبر تراجع له ​منذ 10 تموز/ يوليو.

وارتفع اليورو 0.2% إلى ​1.1397 دولار، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة إلى ⁠1.3353 دولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.5802 دولار، فيما صعد ​الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6997 دولار.

وتراجع مؤشر ​الدولار، ⁠الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، 0.25% إلى 101.23 في مستهل أسبوع حافل باجتماعات بنوك ⁠مركزية، ​من بينها اجتماع البنك ​المركزي الأميركي.

وفي ما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.9% إلى 65193.62 دولار، وصعدت ​إيثر 1.9% إلى 1948 دولار.