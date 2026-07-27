ثاني أكبر طرح في تاريخ الصين: أسهم شركة أشباه موصلات تقفز 472% في أول تداول

يرى محللون أن جاذبية السهم تعود أيضًا إلى تسعيره عند مضاعفات أقل من الشركات العالمية المنافسة، رغم استمرار التقلبات في أسهم قطاع الرقائق نتيجة المخاوف من ارتفاع التقييمات المدفوعة بزخم الذكاء الاصطناعي...

قفز سهم شركة "سي إكس إم تي" الصينيّة بنسبة 472% في أولى جلسات تداوله في بورصة شنغهاي، بعد تنفيذ ثاني أكبر طرح عام أولي في تاريخ الصين، في مؤشر على الإقبال القوي على شركات أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وبلغت القيمة السوقية للشركة نحو 3.3 تريليون يوان عند افتتاح السهم عند 49.50 يوان، قبل أن يوسع مكاسبه خلال التداولات الصباحية إلى نحو 535%.

وجمعت الشركة، المعروفة سابقًا باسم "تشانغ شين ميموري تكنولوجيز"، 66.6 مليار يوان من الطرح بعد بيع 6.688 مليار سهم بسعر 8.66 يوان للسهم، في أكبر اكتتاب تشهده السوق الصينية منذ طرح البنك الزراعي الصيني عام 2010.

وتُعد "سي إكس إم تي" رابع أكبر منتج عالمي لرقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، التي تُستخدم في الهواتف الذكية وخوادم الذكاء الاصطناعي، كما تمثل إحدى ركائز استراتيجية بكين لتعزيز الاكتفاء الذاتي في صناعة أشباه الموصلات وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، خاصة في رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وشهد الطرح طلبًا استثنائيًا من المستثمرين الأفراد، إذ تجاوز حجم الاكتتاب في الشريحة المخصصة لهم المعروض بنحو 212 مرة، مع تقديم نحو 9.4 ملايين طلب شراء بقيمة إجمالية بلغت 7.07 تريليون يوان.

ويرى محللون أن جاذبية السهم تعود أيضًا إلى تسعيره عند مضاعفات أقل من الشركات العالمية المنافسة، رغم استمرار التقلبات في أسهم قطاع الرقائق نتيجة المخاوف من ارتفاع التقييمات المدفوعة بزخم الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يمنح نجاح الإدراج دفعة لطروحات مرتقبة لشركات صينية أخرى في قطاع الرقائق، من بينها "يانغتسي ميموري تكنولوجيز"، ووحدة "كونلونشين" التابعة لشركة "بايدو"، في وقت تتسارع فيه استثمارات الصين لتعزيز قدراتها في صناعة أشباه الموصلات.