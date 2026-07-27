هبوط أسعار النفط بأكثر من 5% مع تصاعد الآمال باستئناف المفاوضات الأميركية الإيرانية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5% مع افتتاح التداولات الآسيوية، اليوم الإثنين، وسط تزايد الآمال باستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بعد توقف الضربات الأميركية على إيران لليلتين متتاليتين.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% مع افتتاح التداولات الآسيوية، اليوم الإثنين، وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب توقف الضربات الأميركية على إيران لليلتين متتاليتين، ما عزز الآمال بانحسار التوتر في المنطقة.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 5.89% إلى 91.08 دولارًا للبرميل، بعدما هبط لفترة وجيزة إلى أقل من 90 دولارًا، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 5.73% إلى 84.19 دولارًا للبرميل.

وجاء التراجع بعدما أعلن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمنح المفاوضات مع إيران "بعض المجال"، مع تأكيد استمرار الاتصالات من دون استبعاد خيار التصعيد.

ويترقب المستثمرون التوصل إلى هدنة تسمح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز المسال المستهلكة عالميًا، في وقت يواصل فيه التصعيد الإقليمي التأثير على أسواق الطاقة، وسط إعلان الحوثيين فرض حصار بحري يستهدف السفن المنطلقة من السعودية عبر البحر الأحمر وخليج عدن.