هبوط "بتكوين" يضغط على الشركات المستثمرة ويهدد رهاناتها

انخفضت قيمة أصول شركات خزائن العملات المشفرة إلى نحو 75 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 120 مليار دولار خلال ذروة موجة الصعود...

أدى التراجع الحاد في سعر "بتكوين" إلى زيادة الضغوط على شركات خزائن العملات المشفرة، التي تعتمد على جمع الأموال من الأسواق العامة للاستثمار في الأصول الرقمية، بعدما فقدت العملة نحو نصف قيمتها منذ ذروتها في تشرين الأول/أكتوبر، لتتداول قرب 66 ألف دولار.

وانخفضت قيمة أصول شركات خزائن العملات المشفرة إلى نحو 75 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 120 مليار دولار خلال ذروة موجة الصعود، وفق بيانات "أرتيميس أناليتكس"، مع تكبد العديد منها خسائر غير محققة بعشرات المليارات من الدولارات.

وأجبر تراجع السوق بعض الشركات على إعادة النظر في خططها، إذ أعلنت شركة "بي إس تي آر هولدينغز"، المدعومة من آدم باك، وشركة تابعة لـ"كانتور فيتزجيرالد"، مراجعة شروط اندماجهما المزمع، في ظل تغير ظروف السوق.

وازدهر نموذج شركات الخزائن خلال عام 2025، مستلهماً تجربة شركة "ستراتيجي" بقيادة مايكل سايلور، التي تمتلك حيازات من "بتكوين" تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار. ويقوم هذا النموذج على جمع التمويل من المستثمرين لشراء العملات المشفرة، ما يجعل أداء الأسهم مرتبطاً بصورة وثيقة بتحركات أسعار تلك الأصول.

لكن التراجع الأخير في "بتكوين" كشف حجم المخاطر التي ينطوي عليها هذا النموذج، إذ هبطت أسهم عدد من الشركات العاملة في القطاع عن مستوياتها القياسية، بينما تعثرت أو أُلغيت بعض صفقات الإدراج عبر شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص.

ورغم التقلبات، يرى مستثمرون أن بعض الشركات ما زالت تتمتع بفرص نمو على المدى الطويل إذا استعادت العملات المشفرة زخمها، في حين يحذر آخرون من أن استمرار تراجع الأسعار قد يحد من قدرة هذه الشركات على جمع التمويل وتنفيذ خططها التوسعية.

وفي الوقت نفسه، تواصل المؤسسات المالية الكبرى تعزيز حضورها في سوق "بتكوين"، إذ تمتلك صناديق المؤشرات الأميركية المتداولة نحو 72 مليار دولار من العملة، ما يعكس ترسخها كفئة أصول معترف بها، رغم تراجعها الأخير وابتعادها عن الصورة التي رُوجت لها باعتبارها "ذهباً رقمياً".

ويرى محللون أن أداء شركات خزائن العملات المشفرة خلال الأشهر المقبلة سيظل مرتبطاً بشكل مباشر باتجاه أسعار "بتكوين"، وقدرتها على استعادة ثقة المستثمرين بعد موجة الخسائر الأخيرة.