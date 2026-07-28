الدولار يرتفع والذهب والنفط يتراجعان مع ترقب قرار الفائدة الأميركية

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في شهر مدعوما بتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية، فيما تراجعت أسعار الذهب بفعل قوة العملة الأميركية، وواصل النفط خسائره مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات عقب توقف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران

تمسك الدولار اليوم، الثلاثاء، بأعلى مستوى له في شهر مع عكوف المتعاملين على تقييم احتمال ضئيل لكنه لا يزال قائما لرفع أسعار ​الفائدة، في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأميركي، حتى مع تراجع أسعار ‌النفط الذي خفف بعض المخاوف بشأن التضخم.

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وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، 0.03% إلى 101.55، في حين انخفض اليورو 0.01% إلى 1.1366 دولار.

وأمام الين، ارتفع الدولار 0.05% إلى 163.82، ​فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.02% إلى 1.3284 دولار.

على الرغم من ⁠أن توقف الهجمات الأميركية على إيران أدى إلى انخفاض أسعار النفط وخفف ​إلى حد ما من مخاوف التضخم، فإن عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعت بقدر ​طفيف فقط مقارنة بالتحركات في الأسواق الأخرى خلال الليل.

وقال مدير الأبحاث في شركة "بيبرستون"، كريس ويستون: "ساعد غياب عمليات الشراء الجادة في الجزء قصير الأجل من منحنى عائدات سندات الخزانة الأميركية في ​الحفاظ على الدعم القوي للدولار الأميركي".

وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن احتمالا بنسبة 36.3% لرفع المجلس سعر الفائدة 25 نقطة أساس على ​الأقل عند إعلانه ​قرار السياسة النقدية، ⁠بارتفاع عن 16% مسجلة قبل أسبوع.

وتضع الأسواق في الحسبان احتمالا بنسبة 81% لرفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي ​في أيلول/ سبتمبر.

ومن العملات الرئيسة الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي 0.11% ⁠مقابل ​الدولار الأميركي إلى 0.6981 دولار، في حين خسر ​الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى 0.5766 دولار أميركي.

وبالنسبة إلى العملات المشفرة، انخفض سعر بيتكوين 1.88% إلى 63694.59 ​دولار. وانخفض سعر إيثر 2.83% إلى 1890.30 دولار.

الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4044.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:50 ​بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع بنحو 1% أمس الإثنين. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم ⁠آب/ أغسطس، 0.8% إلى 4045.40 دولار.

وبعدما تمسك الدولار بأعلى ​مستوى له في شهر، جعل ذلك الذهب المسعر بالدولار أكثر ​تكلفة بالنسبة إلى حاملي العملات الأخرى.

وقال مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في شبكة المحتوى المالي "تيستيلايف"، إيليا سبيفاك: "نتأرجح في هذا النطاق ​الضيق بين 3950 دولارا و4200 دولار، وأعتقد أن السوق ​تنتظر فقط إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)".

وفي ما يتعلق بالمعادن النفيسة ⁠الأخرى، ​انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 57.30 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1% إلى 1605.14 دولار، وتراجع ​البلاديوم 1.6% إلى 1271.09 دولار.

النفط يواصل انخفاضه مع وقف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم، الثلاثاء، إذ انخفضت بأكثر من دولار للبرميل وسط آمال في التوصل إلى تسوية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي تسببت ​في اضطراب كبير في تدفقات الطاقة العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ‌1.47 دولار بما يعادل 1.66% إلى 86.89 دولار بحلول الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 20 تموز/ يوليو. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81.16 دولار للبرميل، بانخفاض 1.45 دولار أو ​1.76%، وهو أيضا أدنى مستوى له منذ 20 تموز/ يوليو.

وكان كلا العقدين قد ​تراجعا بنحو 8% في الجلسة السابقة، بعد أن علقت الولايات المتحدة ⁠فجأة حملة الضربات الجوية ضد إيران مطلع الأسبوع.

وقال المحلل لدى "آي جي"، توني سيكامور، في مذكرة للعملاء: "في الوقت الحالي، أدى ​الارتياح من التوصل إلى مخرج إلى تهدئة الأسعار وتخفيف المخاوف بشأن هجمات الحوثيين ​على البنية التحتية السعودية. ومع ذلك، لا يزال الوضع متقلبا للغاية".

وحذر محللون من أن مخاطر ​امتداد اضطرابات الإمدادات إلى البحر الأحمر لا تزال مرتفعة، بعد ​أن أعلنت ⁠السعودية أنها أسقطت طائرات مسيرة كانت تستهدف منشآت نفطية، بما في ذلك منشآت في الرياض. وذكرت المملكة أن هذه الطائرات أُطلقت من العراق من قبل جماعات مسلحة مدعومة من ⁠إيران، وأعلنت ​أنها تحتفظ بحق الرد.

من ناحية أخرى، قال حلفاء ​إيران من الحوثيين في اليمن إنهم استهدفوا خط الأنابيب شرق-غرب الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع الرئيس التابع ​للسعودية على البحر الأحمر، ردا على توغل الطائرات المسيرة السعودية.