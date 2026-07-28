مصر تخطط لاستثمار 629 مليون دولار لتطوير مناطق محيطة بالأهرامات

ويستهدف المشروع إضافة نحو 40 ألف غرفة فندقية، في إطار استراتيجية مصر لرفع الطاقة الفندقية إلى 500 ألف غرفة واستقطاب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030...

تقترب الحكومة المصرية من اعتماد المخطط العمراني لتطوير منطقة "نزلة السمان" المجاورة لأهرامات الجيزة، باستثمارات تُقدّر بنحو 32 مليار جنيه (629.2 مليون دولار) لتأهيل المباني، بخلاف مشروعات البنية التحتية، ضمن خطة لتحويل المنطقة إلى مركز لفنادق "البوتيك".

ويستهدف المشروع إضافة نحو 40 ألف غرفة فندقية، في إطار استراتيجية مصر لرفع الطاقة الفندقية إلى 500 ألف غرفة واستقطاب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

وقال محمد الخطيب، استشاري تطوير المنطقة، إن الدراسات الخاصة بالمخطط، الذي يشمل أكثر من 100 فدان، أوشكت على الانتهاء، على أن تُعرض خلال شهر على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني تمهيدًا لاعتمادها وبدء التنفيذ.

وأوضح أن خطة التطوير تعتمد على إشراك أهالي المنطقة في تنفيذ المشروع، من دون طرحه على مستثمرين، مع التزام السكان بالاشتراطات العمرانية، فيما ستُحدد القيمة النهائية للاستثمارات بعد استكمال الدراسات.

وتضم المنطقة حاليًا أكثر من 5 آلاف غرفة فندقية تعمل من دون تراخيص من وزارة السياحة، رغم تسجيلها التجاري وسدادها الضرائب والتأمينات، بحسب جمعية مستثمري منطقة نزلة السمان، التي ترى أن المنطقة تمتلك مقومات لإضافة عشرات الآلاف من الغرف الفندقية خلال السنوات المقبلة.

وأشار مستثمرون إلى وجود منازل وأراضٍ غير مستغلة يمكن تحويلها إلى فنادق بوتيك أو شقق فندقية، إلا أن القيود المفروضة على أعمال البناء والترميم داخل النطاق الأثري تعرقل تطوير العقارات وتقنين أوضاعها.

وأكد ممثلون عن القطاع السياحي أن نجاح المشروع يتطلب إشراك سكان المنطقة في جميع مراحل التطوير، مع معالجة أوضاع الغرف الفندقية غير المرخصة وتوفير حلول للمباني المتدهورة، بما يحقق التوازن بين حماية الموقع الأثري وتعزيز النشاط السياحي.