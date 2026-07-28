موجة بيع تضرب أسهم الرقائق مع تصاعد المخاوف بشأن استثمارات الذكاء الاصطناعي

هبط سهم كل من "سامسونغ إلكترونيكس" و"إس كيه هاينكس" بأكثر من 10%، ليسجل مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي تراجعًا بنسبة 11.5% إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أبريل/نيسان...

تعرضت أسهم شركات الرقائق لضغوط حادة، الثلاثاء، مع تصاعد عمليات البيع في قطاع الذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن الإنفاق الضخم على مراكز البيانات واشتداد المنافسة الصينية، ما دفع السوق الكورية الجنوبية إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر.

وهبط سهم كل من "سامسونغ إلكترونيكس" و"إس كيه هاينكس" بأكثر من 10%، ليسجل مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي تراجعًا بنسبة 11.5% إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أبريل/نيسان.

وعزا محللون هذا التراجع إلى مخاوف متجددة بشأن وتيرة الإنفاق على مشاريع الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقارير أفادت بأن الصين بدأت الإنتاج التجاري لمعدات محلية لصناعة الرقائق باستخدام تقنية الأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV)، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين من تزايد المنافسة أمام الشركات الرائدة عالميًا.

وقالت جينغ جي يو، محللة الأسهم في "مورنينغ ستار"، إن السوق بالغت في رد فعلها تجاه التقدم الصيني، معتبرة أن عمليات البيع جاءت مدفوعة برد فعل سريع أكثر من كونها تعكس تغيرًا جوهريًا في أساسيات القطاع.

وزادت الضغوط بعد الارتفاع القوي لأسهم شركة "سي إكس إم تي" الصينية لصناعة رقائق الذاكرة عقب إدراجها في بورصة شنغهاي، في خطوة تعكس مساعي بكين إلى بناء سلسلة إمداد محلية لقطاع الذكاء الاصطناعي.

كما أثارت تقارير عن مناقشات بين "إنفيديا" و"أوبن إيه آي" بشأن تمويل مشروع ضخم لمراكز بيانات في ولاية أوهايو بقيمة 250 مليار دولار مخاوف المستثمرين من تنامي الاعتماد على التمويل المتبادل داخل قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأغلقت أسهم "إنفيديا" منخفضة بنحو 5% في تعاملات الاثنين، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التأمين على ديون الشركة، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى تنامي حذر المستثمرين تجاه تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وآفاق الإنفاق الرأسمالي في القطاع.