تراجع طفيف للذهب والدولار يحافظ على مكاسبه قبيل قرار الفائدة الأميركية

سجل الذهب انخفاضا طفيفا مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، فيما واصل الدولار تماسكه قرب أعلى مستوياته في شهر مدعوما بالإقبال على الملاذات الآمنة

تراجعت أسعار الذهب بقدر طفيف اليوم، الأربعاء، مع استمرار استقرار الدولار وانتظار المشاركين في السوق ​قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي، بحثا عن ‌مؤشرات بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة الأميركية.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4021.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ​00:52 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، ​تسليم آب/ أغسطس 0.4% إلى 4021.70 دولار.

ومن المقرر أن يختتم ⁠البنك المركزي الأميركي اليوم، الأربعاء، اجتماعه بشأن السياسة ​النقدية، ومن المتوقع أن يبقي أسعار ​الفائدة دون تغيير.

وفي ما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات ⁠الفورية ​0.1% إلى 57.20 دولار ​للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1605.96 دولار، فيما انخفض سعر البلاديوم ​0.1% إلى 1268.35 دولار.

الدولار يتمسك بمستوياته المرتفعة

واستقر الدولار الأميركي اليوم، الأربعاء، بالقرب من أعلى مستوى له في شهر، مدعوما بتدفقات رأس المال نحو الملاذات الآمنة بعد ​اندلاع الأعمال القتالية من جديد في الخليج، في حين ينتظر ‌المتعاملون قرارا مهما من البنك المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وأدى استمرار قوة الدولار إلى بقاء اليورو عند أدنى مستوى له في شهر عند 1.1386 دولار، بعد أن انخفض 0.3% منذ بداية الشهر، في حين انخفض ​الجنيه الإسترليني 0.06% إلى 1.3282 دولار، بالقرب من أضعف مستوى ​له منذ أول تموز/ يوليو.

واستقر الدولار عند مستوى 101.43 ​مقابل العملات ⁠الأخرى، وارتفع قليلا مقابل الين إلى 163.88، مما أبقى الضغط على العملة اليابانية الضعيفة التي لا تزال قرب أدنى مستوياتها في 40 عاما.

وفي ما يتعلق بالعملات الأخرى، لم يطرأ ​تغيير يُذكر على سعر الدولار الأسترالي الذي ​استقر عند 0.6973 دولار أميركي، في انتظار صدور أرقام التضخم المحلية في وقت لاحق من ​اليوم.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.09% إلى 0.5782 دولار أميركي.