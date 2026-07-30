النفط يتراجع والذهب يرتفع وسط ترقب تطورات مضيق هرمز

انخفضت أسعار النفط مع ترقب تطورات مضيق هرمز واستمرار التوتر بين واشنطن وطهران، فيما صعد الذهب بدعم من تراجع الدولار وحالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأميركية.

انخفضت أسعار النفط خلال جلسة تداول متسمة بالتقلب اليوم الخميس، بعد تحقيق مكاسب في وقت سابق، فيما يقيّم المستثمرون المحادثات بين عُمان وإيران ​بشأن مضيق هرمز، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وطهران.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.40 ‌بالمئة إلى 90.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:11 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست مستوى 93.31 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتا أو 0.85 بالمئة إلى 83.74 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت إلى 85.94 دولار.

وقال الخبير ​الاقتصادي المعني بالمناخ والسلع الأولية لدى "كابيتال إيكونومكس"، حمد حسين، "تبشر حقيقة إجراء عُمان محادثات مع إيران ​بإحراز تقدم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز".

وذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية أن المحادثات ⁠الإيرانية العُمانية بشأن إدارة المضيق لا تزال مستمرة.

واستمرت حدة التوتر بعدما أعلن الجيش الأميركي قصف عشرات ​الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، عقب إطلاق طهران صواريخ باليستية على قوات أميركية في الإقليم.

وقال ​ كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد"، تيم واترر، "ما دام المرور الآمن عبر مضيق هرمز ليس مضمونا فإن علاوة المخاطرة في أسعار النفط لن تتلاشى والأمل في الدبلوماسية أمر مرحب به، لكن السوق تعكس واقع الضربات المستمرة".

ومنذ اندلاع الحرب ​مع إيران في 28 شباط/ فبراير، ظل مضيق هرمز، الذي تمر عبره عادة نحو 20 بالمئة ​من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، محور اهتمام أسواق النفط.

وقال محللون إن تركيز المستثمرين ينصب على حجم ‌تدفقات ⁠النفط الخارجة من ممرات العبور الرئيسة، بما في ذلك مضيقا هرمز وباب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، إلى جانب احتمالات حدوث انفراجة دبلوماسية.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، أن ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية أبحرت عبر المسار الذي حددته إيران بتصريح منها.

ووفقا لبيانات "كبلر" ومجموعة بورصات لندن، غادرت الناقلة العريش ​المضيق خلال الليل يوم 29 تموز/ يوليو. وكانت ⁠قد شحنت حمولتها عند ميناء رأس لفان القطري بين يومي الرابع والسادس من هذا الشهر.

وأفاد مصدران وبيانات شحن بأن الناقلات التي كان من المقرر ​تحميلها بالنفط في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، تبحر بعيدا عن ​البحر الأسود ⁠بعد استهداف سفينة في أثناء عملية التحميل في المحطة اليوم الخميس، مما يوجه ضربة أخرى للإمدادات.

وقال مصدران في قطاع الطاقة لـ"رويترز" إن هجوما أوكرانيا بمسيّرات تسبب في اندلاع حريق بمصفاة بيرم، التابعة لشركة ⁠"لوك أويل"، ​الأمر الذي ألحق أضرارا بإحدى وحدات تقطير الخام وأجبرها على التوقف ​عن العمل.

وقال حسين المحلل في "كابيتال إيكونومكس"، إنه "نظرا إلى اضطراب التدفقات عبر عدة ممرات فضلا عن النضوب السريع لمخزونات النفط، من الممكن ​أن ترتفع الأسعار إلى مستويات أعلى مما هي عليه حاليا".

الذهب يرتفع والدولار يتراجع

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون ​قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بالإبقاء على أسعار ‌الفائدة دون تغيير، ويراقبون تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، الذي قد يؤجج الضغوط التضخمية.

وبحلول الساعة 11:31 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4076.52 دولار للأوقية (الأونصة). ​وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب/ أغسطس واحدا بالمئة إلى 4074.30 دولار.

وقال المحلل في "يو بي إس"، ​جيوفاني ستونوفو، "يعزى هذا التحرك (في أسعار الذهب) ⁠في المقام الأول إلى ضعف الدولار، مع تعديل الأسواق ​توقعاتها بقدر طفيف بشأن الخطوات المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي".

وتراجع مؤشر الدولار ​0.2 بالمئة، مما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأبقى البنك المركزي المنقسم أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، في ​حين أعاد رئيسه كيفن وورش التأكيد على التزام البنك المركزي ​بالسيطرة على التضخم، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية بشأن خطوته التالية.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" ​التابعة لـ"سي إم إي"، ترى الأسواق حاليا احتمالا نسبته 63 بالمئة ​لرفع الفائدة ⁠في اجتماع شهر أيلول/ سبتمبر، بانخفاض عن حوالي 77 بالمئة قبل صدور قرار السياسة النقدية.

وينتظر المستثمرون أيضا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية لشهر ⁠حزيران/ يونيو، ​المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت ​غرينتش.

وفي ما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 58 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1622.53 دولار، ​وصعد البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1283.70 دولار.