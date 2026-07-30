تحديًا لمكانة الدولار: كيف تحول نظام "بيكس" إلى ساحة تنافس دولي؟

تزامن تصاعد الجدل حول "بيكس" مع فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على آلاف السلع البرازيلية، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام صينية مؤشرًا إلى أن التنافس لم يعد يقتصر على التجارة التقليدية، بل امتد إلى السيطرة على شبكات المدفوعات الرقمية

أعاد الجدل حول نظام الدفع البرازيلي "بيكس" (Pix) تسليط الضوء على تصاعد المنافسة الدولية في مجال المدفوعات الرقمية، بعدما تجاوز دوره كوسيلة محلية للتحويلات ليصبح نموذجًا للنقاش حول السيادة المالية الرقمية ومستقبل البنية العالمية لأنظمة الدفع.

وأشارت تقارير نشرتها صحف صينية إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى "بيكس" بوصفه تحديًا لمكانة شركاتها في سوق المدفوعات البرازيلية، بينما تعتبره البرازيل مشروعًا وطنيًا يعزز استقلالها المالي. وكان البنك المركزي البرازيلي قد أطلق النظام عام 2020، ليصل عدد مستخدميه المسجلين إلى نحو 184 مليون مستخدم حتى حزيران/يونيو 2026، مع معاملات شهرية تجاوزت 3.6 تريليونات ريال برازيلي.

وبحسب هذه التقارير، تزامن تصاعد الجدل حول "بيكس" مع فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على آلاف السلع البرازيلية، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام صينية مؤشرًا إلى أن التنافس لم يعد يقتصر على التجارة التقليدية، بل امتد إلى السيطرة على شبكات المدفوعات الرقمية والبيانات المالية.

ويرى محللون أن انتشار أنظمة دفع محلية مثل "بيكس" ينسجم مع توجه عدد متزايد من الاقتصادات الناشئة إلى بناء شبكات تسوية مستقلة تقلل الاعتماد على الدولار، وتوفر بدائل عن الأنظمة المالية التقليدية مثل "سويفت" ونظام المقاصة بالدولار.

وفي هذا السياق، عززت البرازيل تعاونها المالي مع دول مجموعة "بريكس" ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بالتوازي مع جهودها لتطوير بنية مالية أكثر استقلالًا، فيما أكدت تقارير صينية أن الرئيسين الصيني شي جين بينغ والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا شددا على توسيع التعاون الاقتصادي ودفع شراكة "بريكس" إلى مراحل جديدة.

كما أشارت تقارير إلى اتفاق الجانبين على تسريع المفاوضات بشأن اتفاق تجاري بين الصين وتكتل "ميركوسور"، في خطوة تعكس توجه البرازيل إلى تنويع شركائها التجاريين والاستثماريين في ظل الضغوط التجارية الأميركية.

وتذهب تحليلات الصحافة الصينية إلى أن أهمية "بيكس" لا تقتصر على السوق البرازيلية، بل تكمن في كونه نموذجًا قد يشجع دولًا أخرى في الجنوب العالمي على تطوير أنظمة دفع وطنية، بما قد يسرع التحول نحو نظام مالي أكثر تعددية، ويحد تدريجيًا من هيمنة البنية المالية التقليدية المرتبطة بالدولار.