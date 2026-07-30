لتقليص الهيمنة الغربيّة: الصين تبدأ إنتاج آلات رقائق محلية

يشير محللون إلى أن امتلاك عدد محدود من الآلات لا يعني بالضرورة الوصول إلى إنتاج صناعي واسع النطاق، خاصة أن تطوير أحدث معدات الطباعة الحجرية استغرق من "إيه إس إم إل"...

بدأت الصين مرحلة الإنتاج التجاري لآلات الطباعة الحجرية الغاطسة بالأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV)، في خطوة تستهدف تقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية وتعزيز قدراتها في صناعة أشباه الموصلات، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز".

وتتولى مجموعة "شنغهاي أشينغا" للتكنولوجيا الإلكترونية، المملوكة للدولة، تطوير هذه الآلات بعد دمج فرق من عدة شركات صينية ناشئة لتسريع المشروع. وتخطط الشركة لإنتاج خمس آلات خلال العام الجاري، قبل رفع الإنتاج إلى نحو 20 آلة في العام المقبل.

ومن المقرر أن تحصل شركات صينية كبرى، بينها "إس إم آي سي" و"هوا هونغ" و"تشانغشين لتقنيات الذاكرة"، على هذه الآلات لاستخدامها في تصنيع شرائح المعالجات والذواكر، في إطار مساعي بكين للحد من تأثير القيود الأميركية والهولندية على واردات معدات تصنيع الرقائق.

ورغم هذا التقدم، نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن الآلات الصينية لا تزال بحاجة إلى اختبارات إضافية، كما أنها لا تضاهي بعد مستوى أداء نظيراتها التي تنتجها الشركة الهولندية "إيه إس إم إل"، الرائدة عالميًا في هذا المجال.

وجاء الإعلان بالتزامن مع تراجع سهم "إيه إس إم إل" خلال الأيام الماضية، بعدما أثارت التقارير المتعلقة بالمشروع الصيني مخاوف المستثمرين، رغم أن الشركة لا تزال تحتفظ بمكانة مهيمنة في سوق معدات تصنيع الرقائق.

وتعتمد الآلات الصينية على تقنية الأشعة فوق البنفسجية العميقة، المستخدمة لإنتاج الرقائق الأقل تقدمًا، بينما تواصل "إيه إس إم إل" احتكار تقنيات الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV)، اللازمة لتصنيع أحدث الشرائح المستخدمة في منتجات شركات مثل "إنفيديا" و"آبل".

ويرى مراقبون أن نجاح الصين في إنتاج هذه المعدات قد يعزز قدرتها على تطوير صناعة محلية للرقائق، ويدعم شركات مثل "هواوي" في إنتاج معالجات مخصصة للذكاء الاصطناعي، إلا أن الفجوة التقنية مع "إيه إس إم إل" لا تزال كبيرة، إذ تنتج الشركة الهولندية نحو 130 آلة سنويًا، مقابل خطة الصين لإنتاج خمس آلات فقط هذا العام و20 في العام المقبل.

كما يشير محللون إلى أن امتلاك عدد محدود من الآلات لا يعني بالضرورة الوصول إلى إنتاج صناعي واسع النطاق، خاصة أن تطوير أحدث معدات الطباعة الحجرية استغرق من "إيه إس إم إل" نحو عقدين واستثمارات تجاوزت 10 مليارات دولار، بالتعاون مع شركات مثل "سامسونغ" و"إنتل" و"تي إس إم سي".