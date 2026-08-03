النفط يتراجع والذهب يرتفع بعد تأجيل ترامب هجوما على إيران

انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ مع تراجع المخاوف من تصعيد عسكري بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل هجوم على إيران لإفساح المجال أمام المفاوضات، في وقت تترقب الأسواق تطورات أمن الملاحة في مضيق هرمز وزيادة إنتاج تحالف "أوبك+".

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل، فيما ارتفعت أسعار الذهب، بعدما أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ هجوم على إيران، مفضلا منح فرصة للمفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق، وهو ما خفف المخاوف من تصعيد عسكري في المنطقة ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم تحركاتهم في الأسواق.

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وبحلول الساعة 23:52 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.08 دولارات، أو 4.64%، إلى 83.85 دولارا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.01 دولارات، أو 4.74%، إلى 80.66 دولارا للبرميل.

وجاء هذا التراجع بعد مكاسب قوية سجلها الخامان خلال الشهر الماضي، تجاوزت 20%، مدفوعة باستئناف المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعد المخاوف الأمنية عقب الهجمات على ناقلات نفط قرب سلطنة عُمان، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى تجنب المرور عبر الخليج.

وفي مؤشر على انحسار التوتر، قال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن إيران وعددا من دول الشرق الأوسط طلبت مهلة قصيرة لإبرام اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز "بشكل فوري وكامل"، وإنهاء التهديد المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.

ورغم هذا التفاؤل، يرى محللون أن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع التطورات. وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة "آي جي"، إن الأنظار تتجه إلى ما إذا كانت جهود التفاوض ستنجح، أم أن التوتر سيعود للتصاعد في حال تعثرت المحادثات واستمرت إيران في استخدام موقعها الاستراتيجي للضغط، سواء عبر تهديد الملاحة أو استهداف مصالح أميركية.

وفي السياق، أظهرت بيانات الشحن عبور ناقلتين محملتين بالنفط السعودي مضيق باب المندب مطلع الأسبوع، في حين تباطأت حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد تقارير عن هجمات استهدفت سفنًا. كما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتسجيل ثلاث هجمات جديدة على ناقلات نفط منذ يوم السبت.

وعلى صعيد الإمدادات، وافقت مجموعة "أوبك+"، أمس الأحد، على زيادة إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أيلول/سبتمبر، في إطار استكمال التراجع التدريجي عن التخفيضات الطوعية للإنتاج.

الذهب يرتفع مع تراجع التوتر بشأن إيران

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مدعومة بانخفاض أسعار النفط بعد إعلان الرئيس الأميركي، إلغاء شن هجوم جديد على إيران، في خطوة عززت الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق يخفف حدة التوتر في المنطقة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4067.06 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.9% إلى 4065.60 دولارًا للأوقية.

وكان الذهب قد تعرض لضغوط منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، إذ عززت المخاوف من ارتفاع التضخم توقعات تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وهو ما يقلل عادة من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وفي السياق، جدد ثلاثة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تأكيدهم ضرورة رفع أسعار الفائدة، معربين عن قلقهم من استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية، أبرزها تقرير الوظائف الشاغرة، وبيانات التوظيف الصادرة عن شركة "إيه دي بي"، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية، لما لها من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.7% إلى 58.02 دولارًا للأوقية، كما صعد البلاتين 0.7% إلى 1653.78 دولارًا، وزاد البلاديوم 1.5% إلى 1293 دولارًا للأوقية.