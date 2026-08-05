أزمة سيولة: "ستراتيجي" تبيع عملات "بتكوين" بـ105 ملايين دولار

رغم أن عمليات البيع وإعادة شراء الأسهم لا تزال محدودة مقارنة بحجم ميزانية "ستراتيجي"، فإنها تعكس تحولًا في إدارة رأس المال لدى الشركة بعد سنوات ركزت خلالها بصورة أساسية على زيادة حيازاتها من "بتكوين"...

باعت شركة "ستراتيجي" عملة "بتكوين" بقيمة 105 ملايين دولار، في خطوة تستهدف تعزيز مرونتها المالية وزيادة احتياطياتها النقدية، ضمن إعادة هيكلة نموذج التمويل الذي اعتمدت عليه لسنوات في شراء العملة المشفرة.

وأعلنت الشركة، المرتبطة بالمؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي مايكل سايلور، الإثنين، أنها نفذت عملية بيع "بتكوين" خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع بيع ثلاثة ملايين سهم بقيمة 291 مليون دولار وإعادة شراء أسهم ممتازة بنحو 81 مليون دولار.

وقالت "ستراتيجي" في إفصاح إن جزءًا من حصيلة بيع الأسهم العادية استُخدم لرفع احتياطيها النقدي بالدولار إلى 4 مليارات دولار، بينما وُجه الجزء المتبقي إلى إعادة شراء أسهمها الممتازة، التي يجري تداولها دون قيمتها الاسمية.

وتأتي التحركات بعد إعلان الشركة، في نهاية حزيران/يونيو، إعادة هيكلة نموذجها التمويلي الذي مكّنها على مدى سنوات من تمويل مشتريات كبيرة من "بتكوين".

ومنحت التعديلات الجديدة الإدارة مساحة أوسع لبيع جزء من حيازاتها من العملة المشفرة، وإعادة شراء الأسهم، والاحتفاظ بمستويات أعلى من السيولة.

ومنذ الإعلان عن التغيير، بدأت "ستراتيجي" بيع كميات من "بتكوين"، كما كشفت الأسبوع الماضي عن إعادة شراء جزء من أسهمها الممتازة للمرة الأولى، في وقت تواجه فيه العملة المشفرة ونموذج تمويل الشركة ضغوطًا متزايدة.

ورغم أن عمليات البيع وإعادة شراء الأسهم لا تزال محدودة مقارنة بحجم ميزانية "ستراتيجي"، فإنها تعكس تحولًا في إدارة رأس المال لدى الشركة بعد سنوات ركزت خلالها بصورة أساسية على زيادة حيازاتها من "بتكوين".

ولا تزال الشركة تمتلك عملات "بتكوين" تبلغ قيمتها نحو 56 مليار دولار، ما يجعلها أكبر شركة مالكة للعملة المشفرة، وفق "بلومبرغ". وفي تعاملات الثلاثاء، تراجع سعر "بتكوين" بصورة طفيفة إلى 63675 دولارًا.