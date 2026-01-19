"أوكسفام": ثروات المليارديرات تبلغ مستوى قياسيًا وتعمّق اللامساواة السياسية عالميًا

أوضحت المنظمة، في تقريرها السنوي الصادر قبل انطلاق منتدى دافوس، أن السياسات المعتمدة خلال رئاسة دونالد ترامب ساهمت في استفادة الأغنياء حول العالم، لا سيما عبر تخفيضات ضريبية وإعفاءات واسعة للشركات الكبرى...

حذّرت منظمة "أوكسفام" من أن ثروات أصحاب المليارات حول العالم وصلت إلى مستوى غير مسبوق عام 2025، في ظل تباطؤ جهود مكافحة الفقر، معتبرة أن هذا التراكم المالي يعمّق اللامساواة السياسية والاقتصادية ويقوّض الديمقراطية.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها السنوي الصادر قبل انطلاق منتدى دافوس، أن السياسات المعتمدة خلال رئاسة دونالد ترامب ساهمت في استفادة الأغنياء حول العالم، لا سيما عبر تخفيضات ضريبية وإعفاءات واسعة للشركات الكبرى.

ووفق التقرير، ارتفع عدد أصحاب المليارات إلى أكثر من 3000 شخص، وبلغت ثرواتهم مجتمعة 18300 تريليون دولار، أي ما يفوق ما يملكه نصف سكان العالم الأكثر فقرًا.

ونبّهت "أوكسفام" إلى أن وتيرة نمو ثروات الفائقي الثراء تجاوزت ثلاثة أضعاف المتوسط في السنوات الخمس الماضية، وسط تباطؤ خفض الفقر بعد جائحة كوفيد.

وأكدت المنظمة أن تضخم الثروات يمنح أصحابها نفوذًا غير مسبوق، بما في ذلك القدرة على التأثير السياسي وشراء وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن حظوظهم في تولي مناصب سياسية أكبر بأربعة آلاف مرة من المواطنين العاديين. ولفتت إلى مشاركة عدد من أصحاب المليارات في حكومة ترامب.

وأثار وجود ترامب في منتدى دافوس احتجاجات من منظمات شبابية يسارية اعتبرت مشاركة "الفاشيين" تهديدًا للديمقراطية.

وشهدت المدينة السويسرية تظاهرات رفع فيها المحتجون لافتات تهاجم سياسات ترامب، وارتدى بعضهم أقنعة شخصيات شهيرة مثل إيلون ماسك.

ودعت "أوكسفام" إلى فرض ضرائب فعلية على فائقي الثراء ومنع تمويلهم للحملات الانتخابية، بينما شددت نقابات عمالية دولية على أهمية إصلاح النظام الضريبي وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية، إلى جانب تمكين العمال من المشاركة في صنع القرار الاقتصادي.

