"أمازون" تعمّق شراكتها مع "أنثروبيك" باستثمار قد يصل إلى 25 مليار دولار

أعلنت "أمازون" توسيع شراكتها مع شركة "أنثروبيك" المطورة لروبوت الدردشة "كلود"، عبر استثمار جديد يبدأ بـ5 مليارات دولار، مع إمكانية رفعه لاحقًا بما يصل إلى 20 مليار دولار إضافية، في إطار اتفاق أوسع لتعزيز البنية التحتية الخاصة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وبموجب التفاهم الجديد، ستعتمد "أنثروبيك" على تقنيات "أمازون ويب سيرفيسز" ورقائق "تراينيوم" الحالية والمستقبلية لتدريب نماذجها وتشغيلها على نطاق أوسع.

وتستهدف الشركة الوصول إلى قدرة حوسبة تعادل 1 غيغاواط بحلول نهاية العام، مع إمكان التوسع لاحقًا إلى 5 غيغاواط.

وقالت الشركتان إن "أنثروبيك" تخطط لإنفاق أكثر من 100 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة على خدمات "أمازون" السحابية والتقنيات المرتبطة بها، في ما يعكس تصاعد التنافس بين شركات التكنولوجيا الكبرى على استقطاب مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ويضاف الاستثمار الجديد إلى 8 مليارات دولار كانت "أمازون" قد ضختها سابقًا في "أنثروبيك"، ما يعزز موقعها بين أكبر داعمي الشركة.

كما تأتي الصفقة في وقت تسعى فيه "أمازون" إلى ترسيخ حضورها في سباق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال الرهان على خدمات الحوسبة السحابية والرقائق المتخصصة.

وتبرز هذه الخطوة أيضًا في ظل تزايد الاعتماد على نماذج "أنثروبيك" داخل المؤسسات، ولا سيما مع توسع استخدام أدوات "كلود" في التطبيقات التجارية والبرمجية، ما يمنح "أمازون" موطئ قدم أقوى في سوق الذكاء الاصطناعي المؤسسي.