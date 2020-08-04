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الصحة الإسرائيلية: 7 وفيات و1009 إصابات بكورونا

تاريخ النشر: 04/08/2020 - 20:08

الصحة الإسرائيلية: 7 وفيات و1009 إصابات بكورونا
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفي 7 أشخاص وشٌخصت 1,009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 25,435، بعد تعافي 49,829 (121 حالة منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 75,825.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 342، منهم 99 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، وذلك بزيادة 4 حالات عن ما تم تسجيله منتصف الليلة الماضية.

ويرقد في المشافي 752 مريضًا بكورونا، بينهم 146 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 24,683 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:04 من مساء اليوم، بلغ 15,917؛ علما بأن يوم أمس، الإثنين، شهد تشخيص 1,802 إصابات، بعد إجراء 23,490 فحصا.

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#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الإسرائيلية

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