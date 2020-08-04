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كورونا في المجتمع العربي: قلنسوة 608 ورهط 581 والطيبة 484 والناصرة 386

تاريخ النشر: 04/08/2020 - 11:50

كورونا في المجتمع العربي: قلنسوة 608 ورهط 581 والطيبة 484 والناصرة 386
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

بينّت معطيات وإحصائيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية ازديادا بانتشار فيروس كورونا في المجتمع العربي، صباح اليوم الثلاثاء.

وتقدمت مدينة قلنسوة البلدات الأعلى انتشارا للفيروس بـ608 إصابات، تلتها رهط 581، ثم الطيبة 484، والناصرة 386 وباقة الغربية 366 إصابة.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

قلنسوة: المصابون 608، المتعافون 246

رهط: المصابون 581، المتعافون 472

الطيبة: المصابون 484، المتعافون 204

الناصرة: المصابون 386، المتعافون 128

باقة الغربية: المصابون 366، المتعافون 247

أم الفحم: المصابون 327، المتعافون 182

عرعرة النقب: المصابون 328، المتعافون 302

حورة: المصابون 264، المتعافون 259

كفر قاسم: المصابون 249، المتعافون 192

كفر قرع: المصابون 218، المتعافون 153

عين ماهل: المصابون 194، المتعافون 54

دير الأسد: المصابون 169، المتعافون 155

الطيرة: المصابون 167، المتعافون 84

كسيفة: المصابون 155، المتعافون 142

يافة الناصرة: المصابون 124، المتعافون 47

جسر الزرقاء: المصابون 119، المتعافون 90

جت: المصابون 114، المتعافون 84

عرعرة: المصابون 105، المتعافون 74

كفر مندا: المصابون 97، المتعافون 22

جلجولية: المصابون 96، المتعافون 68

نحف: المصابون 80، المتعافون 66

إكسال: المصابون 79، المتعافون 32

شفاعمرو: المصابون 77، المتعافون 45

طمرة: المصابون 73، المتعافون 62

دبورية: المصابون 69، المتعافون 38

زيمر: المصابون 61، المتعافون 9

طلعة عارة: المصابون 59، المتعافون 28

كفر كنا: المصابون 58، المتعافون 22

سخنين: المصابون 55، المتعافون 39

مجد الكروم: المصابون 53، المتعافون 38

الفريديس: المصابون 52، المتعافون 25

البعنة: المصابون 49، المتعافون 48

اللقية: المصابون 44، المتعافون 33

كفر مصر: المصابون 41، المتعافون 11

عرابة: المصابون 39، المتعافون 23

جديدة المكر: المصابون 38، المتعافون 17

دير حنا: المصابون 33، المتعافون 21

بسمة عارة: المصابون 32، المتعافون 14

بيت جن: المصابون 32، المتعافون 13

المغار: المصابون 31، المتعافون 18

عبلين: المصابون 30، المتعافون 18

الرينة: المصابون 28، المتعافون 20

كفر ياسيف: المصابون 28، المتعافون 18

كابول: المصابون 27، المتعافون 19

الرامة: المصابون 26، المتعافون 20

تل السبع: المصابون 26، المتعافون 20

أبو غوش: المصابون 25، المتعافون 14

يركا: المصابون 24، المتعافون 4

كفر برا: المصابون 24، المتعافون 22

عسفيا: المصابون 23، المتعافون 21

ساجور: المصابون 22، المتعافون 16

طرعان: المصابون 20، المتعافون 0.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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