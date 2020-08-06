  2. إسرائيليات
  3. أخبار

7 وفيات بكورونا في البلاد و1055 مصابا جديدا الخميس

تاريخ النشر: 06/08/2020 - 19:40

7 وفيات بكورونا في البلاد و1055 مصابا جديدا الخميس
الظاهرون في الصورة ليسوا بالضرورة مصابين بالفيروس (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

توفي 7 أشخاص جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، الخميس، بحسب ما بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة.

وتبيّن المعطيات كذلك تسجيل 1055 إصابة جديدة منذ منتصف ليل الأربعاء – الخميس، ما يرفع عدد المصابين النشطين إلى 25285، يخضع 777 منهم للعلاج في المشافي.

وانخفض عدد الخاضعين لأجهزة التنفّس الصناعي في البلاد إلى 100، بعدما وصل الأربعاء إلى 106.

وفي وقت سابق الخميس، قال منسق مواجهة جائحة كورونا في إسرائيل، البروفيسور روني غامزو، إن انتشار فيروس كورونا المستجد (معدل الإصابة) في إسرائيل، قياسا بعدد السكان، يعتبر الأعلى في العالم.

وخلال المؤتمر الذي استعرض فيه خطة "إشارة ضوئية" التي اعتمدها "كابينيت كورونا"، الأربعاء، وتعتمد على معالجة عينية للمناطق التي تشهد معدلا مرتفعا للإصابة بكورونا، أكد غامزو أن فرض الإغلاق في هذه غير وارد، ولفت إلى أن الهدف من الخطة هو تقليص عدد الإصابات المسجلة يوميًا إلى 400 إصابة، مع بداية أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأضاف غامزو "أن هذا صعب للغاية ولكن هذا هو الهدف الذي حددنا وعلينا تحقيقه. إسرائيل تتعثر، وهذا التعثر يضر بالاقتصاد"، وتابع "لقد نجحنا في وقف انتشار المرض، وربما نجحنا حتى في عملية خفض عدد الإصابات، لكننا في المرتبة الأولى عالميا في نسبة الإصابة".

واستطرد غامزو: "نحن نسعى إلى مزيد من التخفيفات، لكن في هذه المرحلة لكن المهمة الرئيسية الآن هي دفع معامل العدوى إلى أدنى مستوى". وأشار غامزو إلى أن فرص فرض الإغلاق مع بداية أيلول/ سبتمبر المقبل، لا تزال قائمة، لكننا نسعى إلى منح (المصالح التجارية) فرصة، لأنه من الواضح كلفة الإغلاق الباهظة".

واستبعد غامزو فرض المزيد من القيود خلال الفترة القريبة المقبلة، لكنه، في المقابل، استبعد كذلك تخفيف الإجراءات، وأضاف، رغم الأرقام المرتفعة، فإننا سننتظر قليلا قبل فرض قيود صارمة، قد تلحق أضرارا كبيرة في الاقتصاد والمجتمع.

وكان المجلس الوزاري لمتابعة شؤون كورونا ("كابينيت كورونا")، قد صادق أمس، الأربعاء، على إلغاء القيود ورفع الإغلاقات المفروضة خلال عطل نهاية الأسبوع، كما صادق على مخطط وزارة المواصلات بفتح الأجواء لاستئناف الرحلات الجوية بدءًا من 16 من آب/ أغسطس الجاري.

كما أقر "كابينيت كورونا" مخطط "منسق كورونا"، البروفيسور روني غامزو، بفرض إغلاق عيني على المناطق التي تعرف على أنها "حمراء" وتشهد ارتفاعا في وتيرة انتشار الفيروس ومعدل الإصابة، على أن يتم العمل به بدءًا من يوم الإثنين المقبل.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#كورونا في إسرائيل
#إصابات كورونا

حوارات

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟
حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟

2020-07-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استطلاعان: نتنياهو مستمر في التراجع وقفزة لبينيت
استطلاعان: نتنياهو مستمر في التراجع وقفزة لبينيت

2020-08-06

نشر مناقصة لإقامة مختبر كورونا في مطار اللد
نشر مناقصة لإقامة مختبر كورونا في مطار اللد

2020-08-06

قياسا بعدد السكان: انتشار كورونا في إسرائيل الأعلى في العالم
قياسا بعدد السكان: انتشار كورونا في إسرائيل الأعلى في العالم

2020-08-06

الأكثر قراءة

"بيروت مدينة منكوبة": قتلى وآلاف الجرحى في انفجار هائل

2020-08-05
مقتل خليل الشيخ شقيق وزير الشؤون المدنية الفلسطيني خلال شجار في صلح

مقتل خليل الشيخ شقيق وزير الشؤون المدنية الفلسطيني خلال شجار في صلح

2020-08-05
تحليلات إسرائيلية: انفجار مرفأ بيروت سيغير واقع لبنان

تحليلات إسرائيلية: انفجار مرفأ بيروت سيغير واقع لبنان

2020-08-05
استئناف الرحلات الجوية بدءا من 16 آب ورفع الإغلاقات في نهاية الأسبوع

استئناف الرحلات الجوية بدءا من 16 آب ورفع الإغلاقات في نهاية الأسبوع

2020-08-05
حيفا: هلع من كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت

حيفا: هلع من كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت

2020-08-05