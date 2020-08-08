  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الجيش الإسرائيلي أسقط إحدى مسيّراته ظنا أنها لبنانية

تاريخ النشر: 08/08/2020 - 11:14

الجيش الإسرائيلي أسقط إحدى مسيّراته ظنا أنها لبنانية
صورة توضيحية (أرشيف أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

اتّضح أن الطائرة التي أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاطها فوق جبل الشيخ، أمس، الجمعة، تابعة له وليست تابعة لحزب الله كما رجّحت وسائل إعلام إسرائيليّة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، فإنّ الجيش الإسرائيلي اشتبه بأنها مسيّرة قادمة من لبنان وأسقطها، قبل أن يتّضح أنها تابعة له.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان إعلانه إسقاط المروحيّة إن المسيّرة كانت تحت متابعته قبل إسقاطها، وإنه "استعداداته مرتفعة على الجبهة الشمالية، ولن يسمح بأي خرق لسيادة إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي لـ"هآرتس" إنّ الحادثة سيتم التحقيق فيها.

وكادت أن تتكرّر حادثة مشابهة صباح أمس، الجمعة، أيضًا، عندما دوّت صافرات الإنذار في الجليل الغربي واستنفرت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي خشية من دخول طائرة مسيّرة من لبنان، تبيّن لاحقًا أن الجيش الإسرائيلي لم يرصدها.

والخميس، قرّر الجيش الإسرائيلي استمرار حالة التأهب على الحدود اللبنانيّة، خشيّة من ردّ حزب الله على مقتل أحد ناشطيه في سورية قبل أكثر من أسبوعين، رغم التقديرات الإسرائيليّة بإمكانيّة عدم تنفيذ عملية أمنيّة، بسبب تداعيات تفجير بيروت.

وجاء قرار الجيش الإسرائيلي بعد تقييمات أمنية، شارك فيها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وضبّاط قيادة الأركان.

والأربعاء، أشارت تقارير صحافيّة إسرائيليّة إلى أنّ قيادة الجيش تعتقد أن الكارثة التي حلت في بيروت جرّاء الانفجار، "قلّلت بشكل كبير من دوافع حزب الله اللبناني وقدرته على التحرك لتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيل، خلال الفترة الراهنة".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الجيش الإسرائيلي
#حزب الله
#مسيرة
#جبل الشيخ
#سورية

حوارات

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟
حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟

2020-07-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كوخافي: "خلية الجولان" عملت لخدمة إيران
كوخافي: "خلية الجولان" عملت لخدمة إيران

2020-08-08

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا و1099 إصابة جديدة
الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا و1099 إصابة جديدة

2020-08-07

نتنياهو يسعى لتأسيس حزب يرأسه أحد مقربيه لدعم بقائه بالحكم
نتنياهو يسعى لتأسيس حزب يرأسه أحد مقربيه لدعم بقائه بالحكم

2020-08-07

الأكثر قراءة

مقتل شاب إثر إصابته بجريمة طعن داخل مصنع باللد

مقتل شاب إثر إصابته بجريمة طعن داخل مصنع باللد

2020-08-07
بولتون:

بولتون: "صفقة القرن" عقيمة.. ولا يمكن لإسرائيل الاعتماد على ترامب

2020-08-07
انتخابات بالأفق: أزمة عميقة بين الليكود و

انتخابات بالأفق: أزمة عميقة بين الليكود و"كاحول لافان"

2020-08-07
تفجير بيروت: عون لا يستبعد فرضية الهجوم

تفجير بيروت: عون لا يستبعد فرضية الهجوم

2020-08-07
لبنان: تحرّكات سياسية لا تهدّئ الشارع

لبنان: تحرّكات سياسية لا تهدّئ الشارع

2020-08-07