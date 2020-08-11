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كورونا: وفاة جديدة في الخليل وإصابة 190 مقدسيًا بالفيروس

تاريخ النشر: 11/08/2020 - 22:28

كورونا: وفاة جديدة في الخليل وإصابة 190 مقدسيًا بالفيروس
طفل فلسطيني بغزة يقي نفيه من الفيروس (توضيحية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الثلاثاء، إصابة 190 مقدسيًا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في اليوم الأخير، فيما سجّلت محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وفاة جديدة بالفيروس كذلك.

وأوضح الجبريني، أن مُجمل الإصابات "الحالية النشطة، وصل إلى 1754".

وأشار الجبريني، إلى أن 158 حالة، شُفيت خلال اليومين الأخيرين (الإثنين والثلاثاء).

وذكر الجبريني أن هناك "حالات جمهرة عديدة أمام المؤسسات وفي المحلات التجارية ودور العبادة ومناسبات الأفراح (في القدس المحتلة)، دون مراعاة للقواعد الصحية الخاصة بالتباعد وارتداء الكمامات".

وقال إن "وضع مدينة القدس يتطلب صحوة والتزاما من قبل المواطنين قبل حلول فصلَي الخريف والشتاء".

وطالب الجبريني، المقدسيين، "بضرورة إجراء الفحوصات، لا سيما بعد افتتاح محطات جديدة للفحص في بعض أحياء مدينة القدس ومنها محطة حي رأس العامود، التي شهدت 65 فحصا في صندوق مرضى واحد"، كما طالب "بضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ومواظبة التعقيم ،وخاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويشمل ذلك عدم المصافحة وعدم التقبيل، وعدم المشاركة في أي نشاطات بحيز ضيق ومغلق".

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، وفاة مسنّة (80 عاما) من مدينة دورا جنوب الخليل متأثرة بإصابتها بالفيروس، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أن حصيلة الوفيات، ارتفعت بعد الوفاة الجديدة، إلى 114، أصغرهم يبلغ من العمر 12 يوما وأكبرهم 95 عاما.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت ظهر الثلاثاء، تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و345 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مبينة أن نسبة التعافي بلغت 57%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.4%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة.

وحثّ الجبريني "كل من يشعر بأي أعراض أو خالط مصابا (بالفيروس) أن يتوجه بمكالمة هاتفية لطبيب العائلة لاستشارته للحصول على تحويلة لإجراء الفحص في صندوق المرضى الخاص به".

وقال الجبريني، الإثنين، إن "مستشفيات القدس الرئيسية لا تستطيع استقبال (المزيد) من مرضى الفيروس خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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