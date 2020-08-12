الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم، الأربعاء، تقليص مساحة صيد الأسماك قبالة بحر قطاع غزة من 15 إلى 8 أميال بحرية، على نحو فوري، وحتى إشعار آخر.

جاء ذلك في أعقاب جلسة مشاورات أمنية عقدها وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، عقدت مساء اليوم.

وادعى الاحتلال أن قرار تقليص مساحة الصيد يأتي في ظل تواصل استمرار البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع المحاصر باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.