الصحة الإسرائيلية: 13 حالة وفاة و1003 إصابات جديدة بكورونا

توفي 13 شخصًا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شٌخصت 1,003 إصابات جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 25,614 (في زيادة وصلت إلى 884 حالة منذ منتصف الليلة الماضية)، بعد تعافي 61,625 (106 حالات تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 87,878.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 639 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 17 حالة وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة انخفضت إلى 369، منهم 110 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في زيادة بلغت حالة واحدة عن الحصيلة الرسمية الأخيرة حول مُستجدات كورونا.

ويرقد في المشافي 762 مريضًا بكورونا، بينهم 156 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 24,852 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:17 من مساء اليوم، بلغ 17,035؛ علما بأن يوم أمس، الثلاثاء، شهد تشخيص 1,804 إصابات، بعد إجراء 27,555 فحصا.

وفي هذا السياق، قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، حيزي ليفي، إن الوزارة لا تستبعد فرض الإغلاق الشامل للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بحال استمرار تسجيل معدل قياسي بالإصابات والوفيات وعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وأوضح المدير العام للوزارة، في وقت سابق اليوم، أنه لن يكون هناك أي مناص من فرض الإغلاق الشامل والمزيد من التقييدات، بحال استمر تسجيل معدل قياسي بالإصابات وارتفاع نسبة العدوى والحالات الخطيرة.