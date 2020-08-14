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دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ يكتسح برشلونة بـ8 أهداف ويبلغ نصف النهائي

تاريخ النشر: 15/08/2020 - 00:50

دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ يكتسح برشلونة بـ8 أهداف ويبلغ نصف النهائي
من المبارة (أ ب)
عرب ٤٨

بلغ بايرن ميونخ الألماني الدور نصف نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الكبير على نظيره برشلونة الإسباني بثمانية أهداف لهدفين، الجمعة، في مباراة أقيمت على ملعب "النور" لحساب ربع نهائي البطولة الأوروبية.

وبدأ البايرن المواجهة بقوة ونجح في هز شباك برشلونة بهدف مُبكر أحرزه المهاجم توماس مولر في الدقيقة 4، مستثمرًا تمريرة رائعة من زميله روبرت ليفاندوفسكي، سددها بقوة عن يسار الحارس مارك تير شتيغن.

من المبارة (أ ب)

وجاء رد الفريق الكتالوني سريعًا بهدف تعديل النتيجة، الذي سُجل في الدقيقة 7 عبر كرة خاطئة حولها المدافع دافيد ألابا في مرمى فريقه.

وعقب هدف التعادل، استعاد البايرن سيطرته على اللقاء، وتمكن من تسجيل هدفه الثاني عبر الكرواتي إيفان بريسيتش الذي انطلق من الناحية اليسرى وسدد بقوة كبيرة لتسكن شباك برشلونة.

وأسفر ضغط الفريق الألماني عن تسجيل هدفين متتاليين، عن طريق سيرجي غنابري، وتوماس مولر، في الدقيقتين 27 و31 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني، حاول برشلونة تدارك الموقف وكثف الفريق من فرصه، ليأتي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 57 بأقدام الأوروغوياني، لويس سواريز.

ولم يهنأ الفريق الكاتلوني بهدفه حتى أعاد جوشوا كيميتش الفارق كما كان محرزُا الهدف الخامس عند الدقيقة 63.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، انطلق مهرجان أهداف بافاري لا يصدق، حيث أحرز ليفاندوفسكي الهدف السادس في الدقيقة 82 ثم سجل البديل فيليب كوتينيو هدفين في الدقيقتين 85 و89.

ويلتقي بايرن ميونخ في الدور القادم مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي، والتي ستقام السبت.

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#برشلونة
#بايرن
#دوري أبطال أوروبا

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