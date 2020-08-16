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مصرع رجل من الضفة الغربية غرقًا في بحر حيفا

تاريخ النشر: 16/08/2020 - 22:30

مصرع رجل من الضفة الغربية غرقًا في بحر حيفا
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي رجل في الخمسين من عمره، من مدينة بيت لحم، مصرعه، غرقا، في أحد شواطئ مدينة حيفا، مساء الأحد.

وكان الرجل قد تعرض للغرق وانطلقت أعمال بحثٍ عنه، ليتمّ انتشاله جثة هامدة.

وجاء في التفاصيل، أن الرجل غرق في شاطئ "ميريديان"، وأفاد شهود عيان بأن الرجل؛ شوهد يستغيث في البحر، ليختفي عن الأنظار بعدها.

ووصلت الشرطة وقوات إنقاذ للمشاركة في عمليات البحث، كما تمّ الاستعانة بمروحية، بهدف تحديد مكان الرجل.

وقالت الشرطة إنّ عمليات بحث حثيثة جرت في المنطقة، بمشاركة خفر السواحل ووحدة الغواصين.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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