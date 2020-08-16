الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و383 إصابة جديدة بكورونا

توفي 10 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شٌخصت 383 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 23,491 (في زيادة وصلت إلى 274 حالة منذ منتصف الليلة الماضية)، بعد تعافي 68,510 (99 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 92,680.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 685 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 11 حالة وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة انخفضت إلى 382، منهم 116 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في انخفاض بلغ 4 حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة حول مُستجدات كورونا.

ويرقد في المشافي 860 مريضًا بكورونا، بينهم 183 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 22,631 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:53 من مساء اليوم، بلغ 4,876؛ علما بأن يوم أمس، السبت، شهد تشخيص 760 إصابة، بعد إجراء 9,273 فحصا.